Ispanijoje – įspūdingas „Barcelona“ sugrįžimas ir tragiškas „Atletico“ startas

Katalonai išvykoje dramatiškai 3:2 (0:2) palaužė „Levante“ futbolininkus.
Šeimininkai į priekį išsiveržė jau 15-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Ivanas Romero, o prieš pasibaigiant pirmajam kėliniui Jose Moralesas realizavo 11 metrų baudinį ir padvigubino „Levante“ pranašumą.
Katalonai savo sugrįžimą pradėjo jau antrojo kėlinio pradžioje.
Iš pradžių 49-ąją minutę įspūdingu smūgiu įvartį pelnė Pedri, o jau po 3 minučių kamuolį į vartus siuntė ir Ferranas Torresas.
Likusių rungtynių metu „Barcelona“ įvairiais būdais ieškojo įvarčio ir 1-ąją teisėjo pridėtą minutę jį pagaliau rado.
Lamine‘as Yamalis pakėlė kamuolį į baudos aikštelę, o joje „Levante“ žaidėjas Unai Elgezabalas gindamasis įsimušė kamuolį į savo vartus ir taip padovanojo pergalę svečiams.
Kitose rungtynėse ir vėl taškus barstė Madrido „Atletico“ futbolininkai, kurie namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:1) su „Elche“.
Madrido ekipoje įvarčiu pasižymėjo Alexanderis Sorlothas, o svečių ekipoje įvartį pelnė Rafaelis Miras.
