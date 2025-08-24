Žinios, kurios šviečia.
Sezonas naujas, bėdos senos: „Manchester United“ lieka be pergalių naujajame sezone

2025 m. rugpjūčio 24 d. 20:32
Lrytas.lt
„Manchester United“ futbolininkai sekmadienį nesugebėjo iškovoti pirmosios pergalės naujajame Anglijos „Premier“ lygos sezone.
Rubeno Amorimo auklėtiniai svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 (0:0) su Londono „Fulham“ ekipa.
Mančesterio ekipa 38-ąją minutę turėjo puikią progą išsiveržti į priekį, tačiau nesugebėjo ja pasinaudoti.
Calvinas Bassey baudos aikštelėje kovodamas dėl geresnės pozicijos nusprendė naudotis imtynių veiksmais, o teisėjas po VAR peržiūros paskyrė 11 metrų baudinį.
Realizuoti baudinio stojo Bruno Fernadesas, tačiau portugalo smūgiuotas kamuolys skriejo aukštai virš vartų.
Visgi 58-ąją minutę „Raudonieji velniai“ išsiveržė į priekį. Po Bryano Mbeumo pakelto kampinio Leny Yoro nukreipė kamuolį į vartų tinklą.
Šeimininkai rezultatą lygino 73-ąją minutę, kuomet Alexas Iwobi atliko perdavimą į baudos aikštelę, kurioje Emile Smithas Rowe priėmęs kamuolį neklydo.
Pirmajame ture „Manchester United“ 0:1 nusileido Londono „Arsenal“, o „Fulham“ sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Brighton“.
Manchester UnitedLondono FulhamAnglijos Premier lyga

