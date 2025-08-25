Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

„Šiauliai“ kirto „Sūduvai“ ir priartėjo prie lyderių trejeto

2025 m. rugpjūčio 25 d. 22:41
Lrytas.lt
26-ąjį Lietuvos futbolo A lygos turą pergalingai užbaigė Saulės miesto atstovai. „Šiauliai“ rezultatu 2:1 (1:0) pranoko Marijampolės „Sūduvą“, o tai leido šiauliečiams dar labiau priartėti prie 3-iosios turnyro lentelės pozicijos. Dabar šiauliečiai turi 40 taškų, o Marijampolės klubas – 42 taškus.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmasis įvartis krito jau 8-ąją minutę, kai po standartinės padėties atšokusį kamuolį į vartus iš toli siuntė Nikita Komissarovas.
Kėliniui jau einant į pabaigą iš apsisukimo smūgiavo Frankline‘as Tangiri, jo smūgį atrėmė Gustas Baliutavičius, vos kitame epizode kontrataką surengė „Šiauliai“, tačiau ją nutraukė laiku vartus palikęs Giedrius Zenkevičius.
48-ąją minutę Saulės miesto atstovai rezultatą padvigubino – kamuolį perėmęs Danielis Romanovskis jį perdavė Gabrieliui Micevičiui, pastarasis nuginklavo varžovų vartų sargų. Kiek vėliau Eligijus Jankauskas klaidino kelis varžovus greitoje atakoje, visgi, tolimas bandymas kamuolį perkelti per vartininką nebuvo sėkmingas.
„Sūduva“ 56-ąją minutę rezultatą po F. Tangiri bandymo galėjo sušvelninti, tačiau vartus puikiai prižiūrėjo G. Baliutavičius, vartininkas kiek vėliau apsisaugojo ir nuo Naurio Petkevičiaus bandymo.
75-ąją minutę intrigą atgaivino itin stiprus Idriso Momoh spyris virtęs įvarčiu, vos po kelių minučių pavojingai iš tolimos distancijos bandymą atliko Dariuš Stankevičius, iki tikslo šįkart šiek tiek pritrūko.
Sužaidus 26-ojo turo rungtynes „Sūduva“ su 42 taškais išlieka trečia, savo ruožtu, pergalę pasiekę šiauliečiai rikiuojasi ketvirti bei nuo marijampoliečių atsilieka vos dviem taškais. Tiesa, Donato Vencevičiaus auklėtiniai yra sužaidę vienu maču mažiau.
Šiaulių ŠiauliaiMarijampolės SūduvaA lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.