K. Mbappe dublis padėjo „Real“ pasiekti užtikrintą pergalę

2025 m. rugpjūčio 25 d. 07:31
Lrytas.lt
Madrido „Real“ sėkmingai tęsia sezoną Ispanijos „La Liga“ čempionate – antrojo turo išvykos rungtynėse Ispanijos sostinės klubas be didesnio vargo 3:0 pranoko „Real Oviedo“.
Pirmasis įvartis krito dar pirmojo kėlinio pabaigoje, kai 37-ąją minutę Kylianas Mbappe, gavęs kamuolį baudos aikštelėje, smūgiu iš arti nuginklavo varžovų vartininką. Po pertraukos šeimininkai pabandė sugrįžti į rungtynes, tačiau jiems pritrūko tikslumo, o „Real“ galiausiai rado progą užbaigti intrigos likučius.
Antrasis įvartis krito po Viniciaus Junioro aktyvaus žaidimo – po keitimo aikštėje, antrajame kėlinyje pasirodęs brazilas, 83-ąją žaidimo minutę perėmė kamuolį ir tiksliu perdavimu surado K. Mbappe, kuris užtikrintai realizavo progą ir pelnė antrąjį savo įvartį susitikime.
Rungtynių pabaigoje, jau per pridėtą laiką, pats Vinicius pasižymėjo trečiuoju įvarčiu – technišku smūgiu iš baudos aikštelės jis įtvirtino komandos pergalę.
„Real“ iškovojo dvi pergales iš tiek pat galimų Ispanijos pirmenybių starte ir išlieka tarp lyderių, kur greta su 6 taškais turnyrinėje lentelėje žengia „Barcelona“ bei „Villarreal“.
