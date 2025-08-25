Žinios, kurios šviečia.
Mažumoje likęs „Juventus“ pergalingai startavo „Serie A“

2025 m. rugpjūčio 25 d. 00:06
Lrytas.lt
Turino „Juventus“ pirmąsias Italijos futbolo čempionato „Serie A“ rungtynes užbaigė turėdamas 10 žaidėjų savo sudėtyje, tačiau nepaisant to pasiekė pergalę.
Igorio Tudoro auklėtiniai namuose 2:0 (0:0) įveikė „Parma“.
Turino ekipa į priekį išsiveržė 59-ąją minutę, kuomet po Kenano Yildizo perdavimo kamuolį į vartus siuntė Jonathanas Davidas.
Rungtynėms artėjant prie pabaigos, 83-ąją minutę Andrea Cambiaso „Juventus“ ekipai sukėlė nereikalingų problemų. Nevykstant žaidimui italas sudavė nestiprų smūgį varžovui į veidą, už ką sulaukė raudonos kortelės ir paliko savo komandą rungtyniauti mažumoje.
Tačiau tai Turino žaidėjų nepalaužė ir prabėgus vos minutei šeimininkai pasileido į greitą ataką, kurios smaigalyje atsidūręs Dušanas Vlahovičius padvigubino „Juventus“ persvarą.
Kiti rezultatai:
„Cagliari“ – „Fiorentina“ 1:1,
„Como“ – „Lazio“ 2:0,
„Atalanta“ – „Pisa“ 1:1.
Turino JuventusDušanas VlahovičiusSerie A
