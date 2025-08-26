16-metis „Liverpool“ jaunuolis Anglijos čempionams išplėšė pergalę 10-ąją teisėjo pridėtą minutę

„Licerpool“ klubas jau 35 min. po Ryano Gravenbercho tolimo smūgio išsiveržė į priekį 1:0. Baigiantis kėliniui po Anthony Gordono grubios pražangos ir VAR peržiūros „Necastle“ klubas liko dešimtyje – žaidėjas išvydo raudoną kortelę.
Vos tik prasidėjus antrame kėliniui – 46 min. – rezultatą padvigubino Hugo Ekitike. Vis dėlto Niukastlas nenuleido rankų ir jau 57 min. rezultatą sušvelnino brazilas Bruno Guimaraešas. Maža to – 88 min. 22 metų danas Williamas Osula išlygino rezultatą.
Teisėjas pridėjo net 10 minučių ir atrodė, kad namie žaidęs „Newcastle“ atsilaikys. Bet būtent 100-ąją minutę 16-metis „Liverpool“ žaidėjas Rio Ngumoha iš 11 metrų nuotoliu galingu smūgiu išplėšė pergalę čempionams.