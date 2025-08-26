Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

16-metis „Liverpool“ jaunuolis Anglijos čempionams išplėšė pergalę 10-ąją teisėjo pridėtą minutę

2025 m. rugpjūčio 26 d. 00:12
Lrytas.lt
Anglijos „Premier“ lygoje ir toliau lieka trys klubai, kurie nėra išbarstę taškų. Šalies čempionas „Liverpool“ klubas pirmadienį vos ne vos įveikė dabar jau ne itin mėgstamą „Newcastle United“ ekipą 3:2 (1:0) ir įsirašė antrąją pergalę antrame ture. „Newcastle“ ekipa turi vieną tašką.
Daugiau nuotraukų (9)
„Licerpool“ klubas jau 35 min. po Ryano Gravenbercho tolimo smūgio išsiveržė į priekį 1:0. Baigiantis kėliniui po Anthony Gordono grubios pražangos ir VAR peržiūros „Necastle“ klubas liko dešimtyje – žaidėjas išvydo raudoną kortelę.
Vos tik prasidėjus antrame kėliniui – 46 min. – rezultatą padvigubino Hugo Ekitike. Vis dėlto Niukastlas nenuleido rankų ir jau 57 min. rezultatą sušvelnino brazilas Bruno Guimaraešas. Maža to – 88 min. 22 metų danas Williamas Osula išlygino rezultatą.
Teisėjas pridėjo net 10 minučių ir atrodė, kad namie žaidęs „Newcastle“ atsilaikys. Bet būtent 100-ąją minutę 16-metis „Liverpool“ žaidėjas Rio Ngumoha iš 11 metrų nuotoliu galingu smūgiu išplėšė pergalę čempionams.
LiverpoolNewcastle UnitedAnglijos Premier lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.