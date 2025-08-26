Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tragiškas G. Gineičio sezono startas – patirtas triuškinantis pralaimėjimas

2025 m. rugpjūčio 26 d. 06:54
Lrytas.lt
Gvidas Gineitis, jo komandos draugai, sirgaliai ir visas „Torino“ klubas norės kuo greičiau pamiršti tragišką 2025 metų Italijos futbolo čempionato „Serie A“ startą.
Lietuvio atstovaujama ekipa išvykoje 0:5 (0:2) nepasipriešino Milano „Inter“ ekipai.
Pirmajame kėlinyje svečius iš Turino baudė Alessandro Bastoni (18 min.) ir Marcusas Thuramas (36 min.).
Po pertraukos svečiai tik dar vėliau didino atotrūkį, kuomet įvarčiais pasižymėjo Lautaro Martinezas (52 min.), M. Thuramas (62 min.) ir Ange-Yoanas Bonny (72 min.).
G. Gineitis žaidė visas 90 minučių.
Kitame ture „Torino“ ekipa namuose priims „Fiorentina“ futbolininkus.
