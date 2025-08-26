Tragiškas G. Gineičio sezono startas – patirtas triuškinantis pralaimėjimas

Lietuvio atstovaujama ekipa išvykoje 0:5 (0:2) nepasipriešino Milano „Inter“ ekipai.
Pirmajame kėlinyje svečius iš Turino baudė Alessandro Bastoni (18 min.) ir Marcusas Thuramas (36 min.).
Po pertraukos svečiai tik dar vėliau didino atotrūkį, kuomet įvarčiais pasižymėjo Lautaro Martinezas (52 min.), M. Thuramas (62 min.) ir Ange-Yoanas Bonny (72 min.).
G. Gineitis žaidė visas 90 minučių.
Kitame ture „Torino“ ekipa namuose priims „Fiorentina“ futbolininkus.
