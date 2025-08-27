A lygos lyderių dvikovoje – svarbi „Kauno Žalgirio“ pergalė prieš „Hegelmann“

Pirmasis kėlinys prasidėjo vangiai. Nors buvo atlikti net 8 kampiniai, o „Kauno Žalgiris“ kamuolį kontroliavo įspūdingus 81% laiko, nebuvo atliktas nė vienas smūgis nei į vartų plotą, nei vartų link.
Įvarčiai pabiro antrajame kėlinyje. Pirmieji įvartį Kauno Dariaus ir Girėno stadione pelnė „Hegelmann“, kai po pakelto kampinio baudos aikštelėje kilusį šurmulį išnaudojo Donatas Kazlauskas ir nukreipė kamuolį į vartus 49-ąją minutę.
Namų komandos sirgaliams atsakomojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo. Vos po dviejų minučių po greitos atakos Amine'as Benchaibas kamuolį pasiuntė į tolimąjį vartų kampą ir rezultatą išlygino.
68-ąją minutę žalgirietis Temuras Chogadze pabandė pelnyti įvartį tolimu smūgiu iš daugiau nei 20 metrų. „Hegelmann“ vartininko Vincento Sarkausko atremtą kamuolį į vartus nukreipė Fiodoras Černychas.
Po šios pergalės „Kauno Žalgirio“ pranašumas turnyrinėje lentelėje prieš antroje vietoje su 50 taškų esančius „Hegelmann“ išaugo iki šešių taškų, o žalgiriečiai turi ir dar vienerias rungtynes atsargoje.
Kauno ŽalgirisA lygaKauno Hegelmann Litauen
Rodyti daugiau žymių