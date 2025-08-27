Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

Carabao taurėje: įvarčių lietus „Wolves“ ir „West Ham United“ rungtynėse bei „Sunderland“ ir „Leeds United“ pralaimėjimai

2025 m. rugpjūčio 27 d. 00:40
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Anglijos futbolo lygos taurės („Carabao Cup“) antrajame etape į kovą stojo ir gausus būrys „Premier“ lygos klubų. Kaip įprasta, staigmenų išvengti nepavyko.
Dvikovoje tarp „Wolves“ ir „West Ham United“ pergale 3:2 džiaugėsi Vulverhamptono futbolininkai. „Plaktukai“ pirmieji išsiveržė į priekį (1:0), o vėliau sugebėjo ne tik išlyginti, bet ir persverti rezultatą savo naudai (2:1). Vis dėlto rungtynių pabaigoje šeimininkų herojumi tapo norvegas S. Larssonas, kuris 82-ąją ir 84-ąją minutes pasiuntė kamuolį į tinklą bei išvedė „Wolves“ į priekį, taip atverdamas duris į trečiąjį turnyro etapą.
Kitoje „Premier“ lygos ekipų akistatoje stipresni buvo „Brentford“ žaidėjai. Jie išvykoje 2:0 nugalėjo Bornmuto „Bournemouth“. Įvarčius svečiams pelnė Fabio Carvalho (34 min.) ir Igoris Thiago (65 min.).
Netikėtai savo žygį taurėje baigė „Sunderland“, kuris nusileido antrosios lygos atstovams – „Huddersfield“ futbolininkams. Pastarieji pirmavo jau nuo 9-osios minutės, „Sunderland“ išsigelbėjo tik 84-ąją, tačiau baudinių serijoje tikslesni buvo svečiai.
Dar viena „Premier“ lygos ekipa „Leeds United“ taip pat nesugebėjo įveikti antrosios lygos barjero – po baudinių serijos (1:2) teko pripažinti „Sheffield Wednesday“ pranašumą.
Pergalingai žaidė tik „Burnley“. Ši komanda per pridėtą laiką pelnė lemiamą įvartį ir 2:1 palaužė „Derby County“ pasipriešinimą.
