Dar vienas fiasko: „Man United“ taurėje pralaimėjo ketvirtos lygos klubui

Lygos taurėje, rėmėjo vardu vadinamoje „Carabao Cup“, „Manchester United“ į antrojo etapo dvikovą su ketvirtos lygos („League Two“) komanda „Grimsby Town“ atsivežė visus pagrindinius žaidėjus. Tai Rubeno Amorimo treniruojamai komandai nepadėjo iškovoti pergalės. „Raudonieji velniai“ po įspūdingos baudinių serijos pralaimėjo 2:3 (0:2) ir iškrito iš kovos dėl trofėjaus.
Viskas prasidėjo pirmojo kėlinio viduryje, kai iš baudos aikštelės kairiosios pusės po tikslaus perdavimo į vartus kamuolį nukreipė Charlesas Vernamas. Cleethorpes miestelio futbolo klubo gerbėjai netrukus galėjo džiaugtis ir dar vienu įvarčiu į futbolo giganto vartus.
Po perdavimo į baudos aikštelę „Man United“ vartininkas Andre Onana grubiai suklydo, o „Grimsby Town“ futbolininkams likus trise laisviems prieš vartus, kamuolį į juos nukreipė buvęs Mančesterio klubo futbolininkas Tyrellas Warrenas.
72-ąją minutę aikštelės šeimininkai įmušė ir trečiąjį įvartį, tačiau jis buvo neįskaitytas po to, kai buvo užfiksuota kvestionuotina nuošalė. Netrukus rungtynių eiga visiškai pasikeitė.
75-ąją minutę naujasis Mančesterio klubo pirkinys Brianas Mbeumo pasižymėjo tolimu smūgiu iš už baudos aikštelės ribų. Kai jau atrodė, kad sensacija įvyks, „Man United“ sugebėjo išlyginti rezultatą. 89-ąją minutę gynėjas Harry Maguire'as smūgiu galva pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir taip nusiuntė rungtynes baudinių serijos link.
Baudinių serijoje „Man United“ neklydo nėkart, kol pirmaujant 4-3 lemiamo smūgio atlikti atėjo komandos naujokas Matheusas Cuhna. Silpnas smūgis buvo atremtas ir komandos seriją tęsė toliau.
Serija nusitęsė iki pat vartininkų dvikovos, tačiau tiek Christy Pymas, tiek A.Onana neklydo ir rezultatui esant 10-10 žaidėjai suko dar vieną ratą.
Rezultatui esant 12-11 prie baudinių žymos stojo įvartį jau pelnęs B.Mbeumo. Kamuolys atsimušė į skersinį ir „Grimsby Town“ šventė pergalę.