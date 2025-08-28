Ištraukti artėjančio UEFA Čempionų lygos sezono burtai

Praėjusio sezono čempionams Paryžiaus „Saint-Germain“ burtai buvo itin nedėkingi – jie atsidūrė vienoje grupėje su Miuncheno „Bayern“ bei „Barcelona“. Be šių grandų, paryžiečiams teks rungtis dar prieš penkis galingus klubus: Londono „Tottenham“, „Newcastle United“, Bergamo „Atalanta“, Leverkuseno „Bayer“ ir Bilbao „Athletic“, o grupės kovas užbaigs dvikova su Lisabonos „Sporting“.
Tuo tarpu „Barcelona“ be mačo su PSG dar turės akistatą su „Chelsea“, tačiau kitų didžiųjų vardų katalonai išvengė.
Madrido „Real“ laukia ne ką lengvesnis kelias – jiems teks susigrumti su dviem Anglijos grandais, „Manchester City“ ir „Liverpool“, taip pat su Turino „Juventus“.
Kitas finalininkas, Milano „Inter“, pateko į vieną grupę su „Liverpool“ bei „Arsenal“ iš Anglijos, Dortmundo „Borussia“ ir Madrido „Atletico“.
Visų burtų krepšelių komandų varžovai: