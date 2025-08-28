Lietuvos futbolo rinktinės treneris E. Jankauskas apsisprendė, su kuo stos į kovą prieš Nyderlandus ir Maltą

Ketvirtadienį rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pristatė pasirinktą sudėtį: strategas pasirinko futbolininkus, su kuriais stos į kovą dar dviejuose susitikimuose FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankoje.
Naujausioje Lietuvos rinktinės sudėtyje yra ir naujų, ir seniai matytų veidų. Po ilgesnių pertraukų rinktinės marškinėlius apsivilks Vilius Armalas, Eligijus Jankauskas, Tomas Kalinauskas bei Nauris Petkevičius, o pirmą kartą kvietimo į rinktinę sulaukė gerą atkarpą Gargždų „Bangoje“ žaidžiantis Vaidas Magdušauskas.
Taip pat į rinktinę sugrįžta naują „Serie B“ sezoną pradėjęs Marius Adamonis.
Rinktinėje dar nebus sunkią traumą besigydančio Armando Kučio, taip pat šį langą dėl sveikatos problemų praleis Vykintas Slivka bei Pijus Širvys, taip pat – po traumos atsigaunantis Matas Vareika bei praėjusiame ture iš rikiuotės iškritęs Kipras Kažukolovas.
Eligijus Jankauskas į rinktinės sudėtį grįžta pirmą kartą nuo 2023-ųjų spalio, Vilius Armalas sudėtyje buvo tų pačių metų kovo mėnesį, Tomas Kalinauskas pastarojo kvietimo buvo sulaukęs dar praėjusių metų lapkritį, o Naurio Petkevičiaus pirmasis ir kol kas vienintelis kvietimas į rinktinę įvyko dar 2022-ųjų birželio lange.
Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Malta ir Nyderlandais:
Vartininkai
Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija)
Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)
Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)
Gynėjai
Vilius Armalas (Kauno raj. „Hegelmann“)
Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija)
Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)
Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)
Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)
Klaudijus Upstas (Kauno raj. „Hegelmann“)
Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)
Saugai
Domantas Antanavičius (Kauno raj. „Hegelmann“)
Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)
Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)
Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija)
Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)
Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)
Vaidas Magdušauskas (Gargždų „Banga“)
Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)
Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)
Puolėjai
Romualdas Jansonas („Kauno Žalgiris“)
Gytis Paulauskas (MFL „Zemplin“, Slovakija)
Nauris Petkevičius (Marijampolės „Sūduva“)
**********
Lietuvos rinktinės rugsėjo mėnesio tvarkaraštis
Rugsėjo 4 diena (ketvirtadienis)
19.00 val. Lietuva – Malta
Rugsėjo 7 diena (sekmadienis)
19.00 val. Lietuva – Nyderlandai