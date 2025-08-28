Merginų elitinėje futbolo lygoje rungsis 18 komandų

Lietuvos moterų futbolo asociacijos (LMFA) organizuojamos varžybos vyks dviejų ratų sistema iki 2026 metų birželio mėnesio.
MEL U15 divizione rungsis net 10 komandų: FA „Panevėžys“–PRSSG, FC „Džiugas“–„Minija“, FC „Hegelmann“, FK „Ataka“, FK „Gintra“, Klaipėdos FM, MFA „Bitės“, MFA „Žalgiris“–MRU, Marijampolės FC ir „Vilnius Football Academy“.
MEL U17 divizione žais FC „Hegelmann“, FK „Banga“, FK „Žalgiris“, „Kauno Žalgirio“ FA, Klaipėdos FM, MFA „Bitės“, MFA „Žalgiris“–MRU ir „Utenos Utenis“.
„Merginų elitinė lyga – svarbiausias mūsų jaunųjų futbolininkių čempionatas, kuriame siekiame sudaryti kuo geresnes sąlygas talentingoms žaidėjoms tobulėti ir kaupti vertingą patirtį. Šiemet lyga dar labiau plečiasi – joje rungtyniaus net 18 komandų dviejuose amžiaus divizionuose, o ypač džiugu, kad prisijungia ir naujos organizacijos – FK „Ataka“ bei Marijampolės FC.
Šiame sezone U15 divizione taip pat įvedama svarbi naujovė – rungtynių laikas bus pailgintas nuo 80 iki 90 minučių. Siekiame suvienodinti standartus, nes būtent iš šio diviziono žaidėjos dažniausiai atstovauja Lietuvos merginų iki 15 metų rinktinei, todėl ši lyga tampa pirmąja svarbia stotele siekiant vietos nacionalinėje komandoje.
Tikime, kad šis sezonas suteiks žaidėjoms dar daugiau konkurencijos, kokybiškų rungtynių ir paskatins tolesnį jaunųjų futbolininkių tobulėjimą“, – teigė LMFA generalinė direktorė Milda Liužinaitė.
Pirmojo turo rungtynės šį šeštadienį vyks Vilniuje ir Klaipėdoje, sekmadienį – Vilniuje, antradienį – Utenoje.