Drama baigta: V. Venslovaitienė perdavė įgaliojimus naujam „Žalgirio“ direktoriui

Apie ši V. Venslovaitienės ėjimą informavo sportas.lt.
M. Kasperūnas laikinojo vadovo pareigas užims iki kito „Žalgirio“ dalininkų susitikimo.
Praėjusį penktadienį įvykusiame dalininkų susitikime 8 balsais prieš 6 naujuoju direktoriumi buvo paskirtas M. Kasperūnas.
Tiesa, pati V. Venslovaitienė perleisti įgaliojimų nesuskubo ir procesas kurį laiką užtruko.
Pranešama, kad galiausiai ketvirtadienį Registrų centras patvirtino oficialų susirinkimo protokolą. Tiesa, Registrų centras naujojo direktoriaus penktadienio rytą dar nebuvo patvirtinęs.
Sportas.lt prideda, jog prieš įgaliojimų perdavimą V. Venslovaitienė išmokėjo žaidėjams premijas, kurios, anot vieno buvusio žalgiriečio, buvo pačios mažiausios per jo karjerą sostinės ekipoje ir paliko tuščią kasą.
Vilma Venslovaitienė
