Rinktinės sudėtį pristatęs E. Jankauskas: „Laukia tikrai įdomi savaitė“

Priminsime, kad rugsėjo 4 dieną lietuviai Kaune priims Maltos futbolininkus, o rugsėjo 7-ąją mūsų šalyje lankysis grupės favoritai, Europos grandai Nyderlandų futbolininkai.
Rinktinėje dar nebus sunkią traumą besigydančio Armando Kučio, taip pat šį langą dėl sveikatos problemų praleis Vykintas Slivka bei Pijus Širvys, taip pat – po traumos atsigaunantis Matas Vareika bei praėjusiame ture iš rikiuotės iškritęs Kipras Kažukolovas.
„Renkamės pirmadienį, rungtynės jau ketvirtadienį. Dar tas ažiotažas atvykstant komandai, kurios Lietuvos futbolo sirgaliai nėra matę gyvai… Laukia įdomi savaitė. Stengsimės maksimaliai pasiruošti per trumpą laiką.
Ko gero šį kartą iššūkių buvo daugiausiai, nes daug traumuotų žaidėjų. Tos traumos įvyko paskutinėmis dienomis prieš atvykimą, taip pat ir žaidėjų forma kelia nerimą, puolėjų sektorius nėra aktyvus. Dėl tų netekčių duosime galimybę naujiems žaidėjams, kai kurie ir pirmą kartą žais. Netektys tampa galimybe atsiskleisti kitiems žaidėjams“, – pristatydamas sudėtį kalbėjo treneris.
Jis taip pat plačiau papasakojo apie į rinktinę neatvyksiančių futbolininkų situacijas.
„Manfredui Ruzgiui lūžo koja, Matui Vareikai ir Vykintui Slivkai galiniai raumenys, Pijui Širviui buvo atlikta apendicito operacija. Trečiadienį vakare gavau naujieną iš Kipro Kažukolovo – kažkas nutiko su kelio raiščiais. Norėjome duoti galimybę Sigitui Olberkiui, kuris sėkmingai adaptavosi Albanijos aukščiausioje lygoje, bet pirmo turo rungtynių pabaigoje irgi gavo kelio traumą.
Tas pats Deividas Šešplaukis iškrito iki lapkričio mėnesio. Ir netgi tie žaidėjai, kurie yra sveiki, turi mažai minučių. Tikrai sudėtinga situacija, bet norėčiau į viską žiūrėti iš šviesesnės pusės, kad tos spragos yra galimybė jauniems ir naujiems žaidėjams pasireikšti“, – dėstė E. Jankauskas.
Jis taip pat neslėpė, jog pirmoji dvikova su Malta yra tas šansas, kurį lietuviai turi griebti norėdami iškovoti tris taškus.
„Kažkiek geresnis šansas negu sekančiose rungtynėse, tikrai (šypteli). Aišku, kad visada tikslas yra vienas, kokia komanda beatvažiuotų. Paskutines oficialias rungtynes žaidėme būtent prieš juos, tad daugmaž žinome, kas mūsų laukia, žinome, kad tikrai esame ir turėtume būti pajėgūs duoti kovą ir kovoti dėl trijų taškų. Tai yra mūsų pastovus tikslas“, – ryžto nestojo strategas.
Jis taip pat buvo paprašytas nusikelti į nesėkmingai susiklosčiusį birželio mėnesio langą, kada buvo sužaista lygiosiomis Maltoje ir nusileista danams.
„Aišku, kad tada buvo gautos pamokos. Nenorėčiau demonizuoti to rezultato, nes ta aplinkybių kombinacija tada mums buvo visiškai nepalanki, bet iš viso to košmaro buvo ir gerų dalykų, ir patirčių, kurios mums pravers.
Bet Danijoje mes žaidėme su beveik ta pačia sudėtimi, su kuria žaidėme Maltoje, nes žinojome, kas mūsų laukia sekančiame lange, tai yra dabar. Gavome atsakymų, bet kilo ir klausimų. Svarstysime ir žiūrėsime, koks sprendimas atrodys teisingiausias“, – kalbėjo treneris.
Tuo tarpu rugsėjo 7-ąją lietuviai sieks mesti iššūkį Nyderlandų komandai ir, kaip kalbėjo treneris, rinktinei tai bus puiki patirtis.
„Nereikia varžovų per daug idealizuoti. Taip, tai yra puiki komanda, aukščiausios klasės, bet aš tai matau kaip dar vieną nuostabią patirtį, jog turi galimybę susirungti, laimėti dvikovas, kodėl gi nepasiekti ir teigiamo rezultato.
Čia jų aikštėje niekas per daug negąsdins, mėlynių bus, bet tikiuosi, kad nieko sudėtingiau“, – šyptelėjo E. Jankauskas.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėEdgaras JankauskasNyderlandų vyrų futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių