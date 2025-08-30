Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
R. Jansoną įsigijo stipriausios Portugalijos lygos klubas

2025 m. rugpjūčio 30 d. 15:30
Žiemą prie „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo prisijungęs ir pusę sezono sužaidęs Romualdas Jansonas rudenį pasitiks atstovaudamas užsienio klubui.
20-metį puolėją paskutinėmis vasaros perėjimų lango dienomis nusprendė įsigyti Portugalijos aukščiausioje lygoje rungtyniaujantis „Arouca“ klubas.
Už Lietuvos rinktinės narį Portugalijos klubas „Kauno Žalgiriui“ sumokės 150 tūkst. eurų išpirką, o sandoryje numatytų bonusų dėka suma gali išaugti iki 200 tūkst. eurų. „Kauno Žalgiriui“ taip pat atitektų 10% nuo futbolininko ateities pardavimo sumos.
„Romualdo talentu neabejojome, mielu noru investavome į jį ir sumokėjome Vilniaus „Žalgiriui“ treniravimo kompensaciją. Jau anksčiau buvome parodę, kad jauniems lietuviams esame puiki terpė gauti šansą, tobulėti ir pakelti sparnus į aukštesnį lygį. Žinoma, tuo pačiu nepamirštame ir savo tikslų, tad šis perėjimas buvo įmanomas tik pasibaigus pasirodymui UEFA turnyruose. Visos ankstesnės užklausos iki tol buvo atmestos“, – sakė klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
Lietuvos čempionate su žaliai baltais marškinėliais R.Jansonas per 23-ejas rungtynes pasižymėjo 6 įvarčiais bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Dar vieną įvartį jaunas žaidėjas pelnė UEFA Konferencijų lygos rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione, kai galva pasiuntė kamuolį į „Valur“ vartus.
Klubams sutarus dėl perėjimo sąlygų, R.Jansonas nuvyko į Portugaliją ir sėkmingai įveikė medicininę patikrą, po kurios sandoris įsigaliojo.
