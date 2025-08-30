V. Čeburinas turėtų palikti Vilniaus „Žalgirį“, žinoma pamaina

TV3 žurnalistas Mantas Krasnickas praneša, kad sekmadienio vilniečių A lygos rungtynės su „Panevėžiu“ šiam iš Kazachstano kilusiam treneriui bus paskutinės šiame poste.
V.Čeburiną poste turėtų pakeisti Rolandas Džiaukštas.
60-metis specialistas „Žalgirį“ treniruoja nuo 2021-ųjų metų. Per šį laikotarpį triskart buvo iškovotas A lygos auksas (2021 m., 2022 m. ir 2024 m.). Treneris viešojoje erdvėje dažnai susilaukdavo kritikos dėl to, kad nemoka anglų kalbos ir tiek su žaidėjais, tiek su žiniasklaida kalba tik rusiškai.
„Žalgiriui“ prastai pradėjus sezoną komandos sirgaliai pradėjo reikalauti pokyčių ekipoje, o komandos ultrų grupė „Pietų IV“ boikotavo ne vieną susitikimą, taip protestuodami prieš klubo veiklą.
Galiausiai V.Venslovaitienė iš posto pasitraukė, perdavė savo turimas akcijas, o dabar, panašu, trauksis ir vyr. treneris, su kuriuo buvusi komandos vadovė, pranešama, buvo susijusi ir asmeniniais ryšiais.