Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

Anglijos „Premier“ lygoje – antrasis „Manchester City“ pralaimėjimas paeiliui

2025 m. rugpjūčio 31 d. 19:25
Lrytas.lt
Praėjusį sezoną be titulų likęs „Manchester City“ klubas prastai pradėjo ir naująjį 2025–2026 m. sezoną. Praėjusią savaitę Pepo Guardiolos auklėtiniai nusileido „Tottenham Hotspur“, o šiandien antrąjį pralaimėjimą iš eilės „miestiečiams“ išrašė „Brighton“.
Daugiau nuotraukų (1)
Susitikimo pradžia svečiams žadėjo daugiau – 34-ąją minutę po tikslaus egiptiečio Omaro Marmousho perdavimo Erlingas Haalandas nuginklavo šeimininkų vartininką ir išvedė „Manchester City“ į priekį.
Vis dėlto „Brighton“ rezultatą išlygino 67-ąją minutę. Po paskirto 11 m baudinio tiksliai smūgiavo 39-erių Jamesas Milneris. Įdomu tai, jog šis įvartis padarė jį antru vyriausiu futbolininku, pasižymėjusiu Anglijos „Premier“ lygoje – vyresnis buvo tik Teddy Sheringhamas, įmušęs būdamas 40-ies.
„Manchester City“ problemos tuo nesibaigė. 89-ąją minutę Brajanas Gruda suklaidino gynėją ir pelnė pergalingą įvartį „Brighton“ ekipai.
Po trijų turų „miestiečiai“ turi vos 3 taškus, o „Brighton“ sąskaitoje – 4.
Kitose rungtynėse „West Ham United“ per vos 7 minutes įmušė tris įvarčius ir 3:0 nugalėjo „Nottingham Forest“.
Pergalę Londono komandai lėmė vėlyvas spurtas: 84-ąją minutę pasižymėjo Jarrodas Bowenas, 88-ąją rezultatą padvigubino, tikslus nuo 11 metrų žymos buvęs Lucasas Paqueta, o jau pirmąją pridėto antrojo kėlinio minutę trečią įvartį įmušė Callumas Wilsonas.
„Plaktukams“ tai buvo ne tik pirmoji pergalė šiame „Premier“ lygos sezone, bet ir pirmieji iškovoti taškai per tris turus. Tuo tarpu „Nottingham Forest“ sąskaitoje – 4 taškai.
Manchester CityBrightonWest Ham United
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.