Anglijos „Premier“ lygoje – antrasis „Manchester City“ pralaimėjimas paeiliui

Susitikimo pradžia svečiams žadėjo daugiau – 34-ąją minutę po tikslaus egiptiečio Omaro Marmousho perdavimo Erlingas Haalandas nuginklavo šeimininkų vartininką ir išvedė „Manchester City“ į priekį.
Vis dėlto „Brighton“ rezultatą išlygino 67-ąją minutę. Po paskirto 11 m baudinio tiksliai smūgiavo 39-erių Jamesas Milneris. Įdomu tai, jog šis įvartis padarė jį antru vyriausiu futbolininku, pasižymėjusiu Anglijos „Premier“ lygoje – vyresnis buvo tik Teddy Sheringhamas, įmušęs būdamas 40-ies.
„Manchester City“ problemos tuo nesibaigė. 89-ąją minutę Brajanas Gruda suklaidino gynėją ir pelnė pergalingą įvartį „Brighton“ ekipai.
Po trijų turų „miestiečiai“ turi vos 3 taškus, o „Brighton“ sąskaitoje – 4.
Kitose rungtynėse „West Ham United“ per vos 7 minutes įmušė tris įvarčius ir 3:0 nugalėjo „Nottingham Forest“.
Pergalę Londono komandai lėmė vėlyvas spurtas: 84-ąją minutę pasižymėjo Jarrodas Bowenas, 88-ąją rezultatą padvigubino, tikslus nuo 11 metrų žymos buvęs Lucasas Paqueta, o jau pirmąją pridėto antrojo kėlinio minutę trečią įvartį įmušė Callumas Wilsonas.
„Plaktukams“ tai buvo ne tik pirmoji pergalė šiame „Premier“ lygos sezone, bet ir pirmieji iškovoti taškai per tris turus. Tuo tarpu „Nottingham Forest“ sąskaitoje – 4 taškai.
