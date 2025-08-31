Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Anglijos „Premier lygoje“ – „Man United“ išsigelbėjimas ir favoritų kančios

2025 m. rugpjūčio 31 d. 00:12
Praėjus vos kelioms dienoms po katastrofos Anglijos lygos taurės turnyre „Manchester United“ šį kartą paskutinėmis minutėmis 3:2 (1:0) išsigelbėjo nuo lygiųjų su „Burnley“.
Pirmieji pasižymėjo būtent „raudonieji velniai“, kai po Casemiro smūgio galva atmuštą kamuolį netyčia į vartus nukreipė oponentų saugas Joshas Cullenas. „Burnley“ puolėjas Lyle'as Fosteris sudėtingu smūgiu dešine koja rezultatą 55-ą minutę išlygino, tačiau „Man United“ jau po poros minučių atsakė Briano Mbeumo įvarčiu.
66-ąją minutę po sumaišties baudos aikštelėje kamuolį į vartus smūgiu iš poros metrų pasiuntė Jaidonas Anthony.
Visgi pirmąją pridėto laiko minutę baudos aikštelėje buvo pargriautas „Man United“ saugas Amadas Diallo. Po ilgai trukusios VAR peržiūros galiausiai buvo nuspręsta skirti baudinį, kurį realizavo Bruno Fernandešas.
Panašiai kaip ir „Man United“, rungtynėse paskutinę minutę išsigelbėjo ir „Sunderland“ vienuolikė, kai šeštąją pridėjo laiko antrajame kėlinyje minutę kamuolį į vaertus pasiuntė Wilsonas Isidoras ir atnešė savo komandai pergalę 2:1 (0:0).
Pirmosiose turo rungtynėse Londono „Chelsea“ 2:0 nugalėjo to paties miesto „Fulham“ komandą. Tuo tarpu favoritais savo mačuose laikyti „Tottenham“ ir „Newcastle“ pergalių pasiekti nesugebėjo. Londono klubas namie 0:1 (0:1) nusileido „Bournemouth“ klubui, o „Newcastle“ nulinėmis lygiosiomis baigė susitikimą su „Leeds United“.
