Eros pabaiga: V. Čeburinas palieka Vilniaus „Žalgirio“ komandą

2025 m. rugpjūčio 31 d. 22:08
fkzalgiris.lt
Žalgirio“ komandai nuo 2021 metų vadovavęs treneris Vladimiras Čeburinas palieka klubą, – sekmadienį pranešė sostinės futbolo komanda.
Paskutinėmis rungtynėmis vyr. trenerio poste V. Čeburinui buvo „Žalgirio“ pergalinga dvikova prieš „Panevėžį“.
Po rungtynių pranešta apie tai, jog treneris išsiskyrė su klubu abipusiu susitarimu.
Kartu su V. Čeburinu su komanda atsisveikino ir vartininkų treneris Valerijus Sitalo.
V. Čeburino vadovaujami žalgiriečiai iškovojo 3 čempionų titulus, po 2 kartus laimėjo taurę ir Supertaurę, o 2022 m. pirmieji istorijoje pateko į UEFA turnyrų grupių etapą.
Treneris komandai iš viso vadovavo 228 rungtynėse, per kurias pasiekė 131 pergalę.
FK „Žalgiris“ dėkoja treneriui už ilgus metus dirbant su komanda ir linki sėkmės ateities iššūkiuose.
