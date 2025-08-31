Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Europos futbolo turnyruose žais Gibraltaro ir Maltos, bet ne Baltijos šalių komandos

2025 m. rugpjūčio 31 d. 06:54
Rudenį kovą Europos futbolo turnyruose tęs net 39 šalių komandos. Per atrankos varžybas į pagrindinį etapą prasibrovė net Gibraltaro ir Maltos, bet ne Baltijos šalių klubai.
