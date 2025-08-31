Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Saugumo kodas
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Sportas
Futbolas
2025 m. rugpjūčio 31 d. 06:54
Europos futbolo turnyruose žais Gibraltaro ir Maltos, bet ne Baltijos šalių komandos
2025 m. rugpjūčio 31 d. 06:54
Lrytas Premium nariams
Rudenį kovą Europos futbolo turnyruose tęs net 39 šalių komandos. Per atrankos varžybas į pagrindinį etapą prasibrovė net Gibraltaro ir Maltos, bet ne Baltijos šalių klubai.
Daugiau nuotraukų (10)
Kauno Žalgiris
Vilniaus Žalgiris
Kauno Hegelmann Litauen
Rodyti daugiau žymių