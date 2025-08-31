Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po praleisto įvarčio atsitiesę „Real“ futbolininkai ir toliau nebarsto taškų „La Ligoje“

2025 m. rugpjūčio 31 d. 08:13
Lrytas.lt
Madrido „Real“ Ispanijos čempionate savo aikštėje 2:1 įveikė „Mallorca“ futbolininkus.
Rungtynių pradžioje Kylianas Mbappé pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po VAR peržiūros teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas nepakito. Netikėtai į priekį išsiveržė svečiai – Vedatas Muriqi smūgiu galva išvedė svečius į priekį (0:1). Visgi netrukus 37-ąją minutę Arda Güleris tiksliu smūgiu atstatė pusiausvyrą (1:1), o dar po minutės Vinicius Jr. persvėrė rezultatą „Real“ naudai (2:1).
Pirmajame kėlinyje K. Mbappé dar kartą pasižymėjo, bet įvartis vėl nebuvo įskaitytas dėl nuošalės. Antrojo kėlinio pradžioje A. Guleras pasiekė dar vieną įvartį, tačiau po vaizdo peržiūros užfiksuotas žaidimas ranka, tad rezultatas liko nepakitęs.
Taškų Ispanijos pirmenybėse neišsaugojo kitas Madrido klubas – „Atletico“. Diego Simeone auklėtiniai išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Alaves“ ekipa.
Jau 7-ąją minutę po sumaišties baudos aikštelėje įvartį pelnė trenerio sūnus Giuliano Simeone, išvedęs „Atletico“ į priekį. Vis dėlto vos po kelių minučių Alexanderis Sorlothas baudos aikštelėje neleistinai sustabdė Nahuelį Tenaglią, ir teisėjas skyrė vienuolikos metrų baudinį. Carlosas Vincentas smūgį realizavo – 1:1, ir šis rezultatas išliko iki pat rungtynių pabaigos.
Kitose „La Liga“ rungtynėse „Sevilla“ 2:0 pranoko „Girona“, o „Real Oviedo“ minimaliu rezultatu 1:0 nugalėjo „Real Sociedad“.
