Rekordinis sandoris: FC „Hegelmann“ pardavė rezultatyviausią A lygos žaidėją

2025 m. rugpjūčio 31 d. 18:38
Lrytas.lt
FC „Hegelmann“ užbaigė istorinį transferą: rezultatyviausias A lygos žaidėjas, puolėjas iš Kamerūno Kaderas Njoya Abdelas už daugiau nei 250 tūkst. eurų išvyksta į Norvegijos aukščiausios lygos „Sandefjord“ klubą, o mėlynai balti dar užsitikrino 10 proc. nuo žaidėjo ateities pardavimo sumos.
Tai rekordinis sandoris Kauno rajono ekipos istorijoje ir klubo žiniomis brangiausias žaidėjo pardavimas Lietuvoje per pastaruosius 8 metus.
„Šis perėjimas – aiškus mūsų klubo strategijos rezultatas. Mes siekiame, kad jauni žaidėjai augtų, tobulėtų ir vėliau galėtų persikelti į pajėgesnius čempionatus. Matome, kaip tai veikia – Kaderas tapo tuo puikiausiu pavyzdžiu“, – teigė klubo sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
21-erių legionierius iš Afrikos 2024 metais į varžovų A lygoje vartus kamuolį pasiuntė 2 kartus, o šiemet jo statistikos rodikliai ženkliai išaugo ir jis šiuo metu su 12 tikslių smūgiu yra rezultatyviausias čempionato žaidėjas.
Tai jau trečiasis „Hegelmann“ parduotas žaidėjas šį sezoną. Anksčiau į Čekijos aukščiausios lygos klubą išvyko Jonathanas Mulderis iš Nyderlandų, o prieš kelias savaites mėlynai balti atsisveikino su serbu Lazaru Kojičiumi, kuris persikėlė į Graikiją.
Atsisveikindamas su mėlynai baltais, Kaderas išreiškė nuoširdų dėkingumą:
„Su didžiuliu jauduliu siunčiu jums šią žinutę, Visų pirma – nuoširdžiai dėkoju treneriui už pasitikėjimą ir suteiktas galimybes. Dėka Jūsų mokiausi ir kiekviename žingsnyje pranokau pats save. Ačiū mano komandoms draugams, Jūs buvote kur kas daugiau nei komanda – tikra šeima. Ačiū už visas kartu praleistas akimirkas: juoką, pastangas, pergales ir pralaimėjimus. Gavau iš jūsų labai daug – ir aikštėje, ir už jos ribų.
Šis klubas buvo svarbus gyvenimo etapas. Čia patyriau nepakartojamų momentų, o išvykstu su prisiminimais, kurie visada gyvens mano širdyje.
Tai nėra tik atsisveikinimas – linkiu jums geriausio ateityje ir tikiuosi, kad mūsų keliai dar susikirs“, – sakė jaunasis kamerūnietis.
Šį vakarą K. Njoya Abdelas turės galimybę stebėti savo naujojo klubo namų rungtynes prieš Norvegijos flagmaną „Bodø/Glimt“, o kitą savaitę, atlikęs medicininę patikrą, galės debiutuoti Norvegijos aukščiausioje lygoje.
FC „Hegelmann“ dėkoja žaidėjui už indėlį į komandos pergales ir linki sėkmingos karjeros ateityje.
