Futbolo skandalas JAV: Luisas Suarezas apspjovė oponentų komandos darbuotoją

2025 m. rugsėjo 1 d. 07:40
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį JAV vyko šalies futbolo lygos taurės finalas, kurio metu įvyko skandalas.
Po finalinio rungtynių švilpuko tarp abiejų komandų –  „Inter Miami“ ir Seatlo „Sounders“, 3:0 laimėjusios taurę – kilo konfliktas. Jo metu žymus futbolininkas Luisas Suarezas, kadaise eilę sezonų žaidęs „Barcelona“ ir „Liverpool“ komandose, netgi apspjovė Sounders“ ekipos personalo narį.
„Inter Miami“ gynėjas Maxi Falconas pradėjo smaugti oponentų žaidėją, Sergio Busquetsas bandė smūgiuoti „Sounders“ žaidėjui Obedui Vargasui, o Tomas Avilesas tuo pačiu bandė susidoroti su Jacksonu Ragenu. Visgi daugiausia dėmesio sulaukė būtent L.Suarezas, pradėjęs konfliktą su „Sounders“ ekipos atstovais.
Nors du asmenys – Majamio ekipos vartininko Oscaro Ustari ir Seatlo ekipos administratoriaus Eduardo Millano – ir bandė jį atitverti nuo personalo nario, L.Suarezas ginčo metu į jį spjovė.
Panašu, kad žmogus, į kurį spjovė futbolininkas, buvo ekipos apsaugos direktorius Gene Ramirezas.
„Inter Miami“ treneris, buvęs futbolininkas Javieras Mascherano po mačo pernelyg daug nekomentavo: „Neturiu, ką pasakyti, nes buvau toli nuo įvykusių veiksmų ir nelabai mačiau.“
Spjūvio epizodas:
