Kantrybė trūko vos 3 rungtynes: „Leverkusen“ išmetė E. ten Hagą

„Bayer“ klubui šią vasarą teko priimti svarbų sprendimą. Čempionų titulą klubui padovanojęs strategas Xabi Alonso iškeliavo į Madrido „Real“.
Vokietijos klubas komandos vairą patikėjo olandui E. ten Hagui, kurio etapas „Manchester United“ komandoje nebuvo įkvepiantis.
Tuo tarpu „Bayer“ ekipą paliko būrys svarbių futbolininkų. Florianas Wirtzas su Jeremie Frimpongu prisijungė prie „Liverpool“, komandos kapitonas Granitas Xhaka iškeliavo į „Sunderland“, o klubą taip pat paliko tokie žaidėjai kaip Amine‘as Adli, Odilonas Kossunou, Lukašas Hradecky ir Jonathanas Tah.
E. ten Hagas su naujuoju klubu startavo taurės varžybose 4:0 sutriuškindamas „Grossapach“ ekipą, tačiau „Bundesliga“ starte Lėverkuzeno ekipa namuose 1:2 neatsilaikė prieš „Hoffenheim“, o vėliau sužaidė lygiosiomis 3:3 su mažumoje rungtyniavusia Brėmeno „Werder“ ekipa.
Tokio starto vadovams pakako, jog nuspręstų atsisveikinti su strategu iš Nyderlandų.
Tiesa, vietinė žiniasklaida jau kurį laiką praneša, kad nuo pat atvykimo olandas nerado bendros kalbos su žaidėjais, dėl ko dalis futbolininkų netgi panoro palikti komandą.
Strategas su „Bayer“ buvo pasirašęs sutartį 2 sezonams, per kuriuos turėjo uždirbti apie 10 mln. eurų.