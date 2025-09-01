Paskutinės perėjimų dienos pasiutpolkė: naujieji vartininkai Mančesteryje ir nestojantis „Liverpool“ judesys

Šiemet ši diena nepagailėjo itin skambių perėjimų, kurie gali gerokai pakeisti šio sezono paveikslą.
Dar naktį Anglijos žiniasklaida sužibo didžiausia šios vasaros naujiena. „Newcastle United“ žvaigždė Alexanderis Isakas oficialiai jungiasi prie „Premier“ lygos čempionų – „Liverpool“.
Švedijos puolėjas prie Arne Sloto kariaunos jungiasi už 125 mln. svarų sumą.
Ties tuo „Liverpool“ nesustojo stiprinti savo sudėties. „Liverpool“ galiausiai pasiruošė sumokėti 35 mln. svarų sterlingų Londono „Crystal Palace“ ekipai už komandos kapitoną ir gynybos ramstį Marcą Guehi.
Tuo tarpu garsieji Mančesterio klubai bando stiprinti savo silpniausią poziciją – vartininko.
„Manchester City“ į komandą prisiviliojo praėjusiais metais su Paryžiaus „Saint-Germain“ klubu Čempionų lygą laimėjusį Gianluigi Donnarumma.
Pasak įvairių pranešimų Mančesterio ekipa už italą sumokės kiek mažiau nei 30 mln. svarų sterlingų, o praėjusiame sezone „miestiečių“ vartus saugojęs Edersonas prisijungs prie Stambulo „Fenerbahce“ komandos.
O „Manchester United“ pasirašys ilgalaikę, penkių metų sutartį su 23-ejų vartų sargu Senne Lammensu. Už belgą Mančesterio ekipa „Royal Antwerp“ klubui sumokės kiek daugiau nei 18 mln. eurų.
Tuo tarpu Mančesterio klubas atsisveikina su krašto puolėjais Jadonu Sancho ir Antony.
J. Sancho nuomos pagrindais prisijungs prie Birmingemo „Aston Villa“, su galimybe po sezono pasilikti šioje ekipoje, o Antony už beveik 22 mln. svarų sterlingų prisijungs prie Sevilijos „Real Betis“, kurioje praėjusiais metais žaidė nuomos pagrindais.
Nesnaudžia ir A. Isako netekęs „Newcastle United“ klubas, kuris sutarė už 55 mln. svarų sterling iš „Brentford“ įsigyti 19 įvarčių praėjusiame sezone pelniusį Yoane Wissa.
Tuo tarpu Londono „Tottenham“ nuomos pagrindais stiprinasi PSG puolėju Randalu Kolo Muani.
Su žaidėju atsisveikina ir „Liverpool“ klubas. Daug žaidimo laiko nesulaukiantis 22-ejų Harvey Elliottas nuomos pagrindais prisijungs „Aston Villa“ ekipa, kuri kitais metais futbolininką galės įsigyti už 35 mln. svarų sterlingų.
