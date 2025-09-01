Saga baigta – A. Isakas už rekordinę sumą kelsis į „Liverpool“

Kaip praneša futbolo žurnalistas Fabrizio Romano, Liverpulio komanda už žaidėją sumokės 130 milijonų svarų sterlingų išpirką. Tai – rekordinė suma Anglijos „Premier lygai“. Ankstesnis rekordas priklausė Londono „Chelsea“ komandai, 2023-iaisiais iš Lisabonos „Benfica“ už 103 milijonus įsigijusiai saugą Enzo Fernandesą.
A.Isakas pirmadienį atliks medicininę peržiūrą ir prisijungs prie savo naujojo klubo.
Puolėjas dėl nesutarimų su klubu nerungtyniavo nė viename iš trijų „Premier lygos“ turų. A.Isakas buvo išreiškęs norą palikti komandą, tačiau „Newcastle United“ buvo pareiškę, kad žaidėjas nėra parduodamas, niekur nevyks ir privalės išpildyti kontrakto sąlygas.
Tai jau antrasis skambus „Liverpool“ pirkinys šią vasarą. Prieš tai Anglijos „Premier lygos“ čempionai už 116 milijonų svarų sterlingų paketą (100 milijonų perėjimo mokestis ir 16 milijonų bonus) iš Leverkuzeno „Bayer“ įsigijo saugą Florianą Wurtzą.
„Liverpool“ anksčiau už A.Isaką siūlė 110 milijonų, tačiau „Newcastle“ šį pasiūlymą atmetė.
Praėjusiame sezone A.Isakas „Premier lygoje“ per 34 mačus įmušė 23 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
