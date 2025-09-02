Vilniaus „Žalgiris“ pristatė naują trenerį – komandai vadovaus R. Džiaukštas

Su 47 metų futbolo specialistu oficialiai pasirašyta sutartis, galiosianti iki sezono pabaigos.
Skirtingai periodai klube
Vyriausiojo trenerio postas bus penktasis R. Džiaukšto etapas sostinės klube.
Vilniuje jis ir pradėjo, ir baigė savo futbolininko karjerą – A lygoje 1995–1996 m. debiutavo „Žalgirio“ dublerinėse komandose, o 2008 m. sužaidė paskutines rungtynes profesionalų futbole.
Gynėjo pozicijoje rungtyniavęs R. Džiaukštas ilgus metus žaidė užsienyje, 40 kartų atstovavo Lietuvos vyrų rinktinei.
Trenerio karjerą jis pradėjo 2014–2015 m. „Utenio“ komandoje.
2016–2018 m. R. Džiaukštas buvo „Žalgirio“ trenerių štabo narys, su ekipa kartą tapo Lietuvos čempionu, 3 kartus iškovojo taurę, 2 kartus – Supertaurę.
Vėliau treneris kelis metus darbavosi jaunimo rinktinėse, 2021 m. taip pat buvo nacionalinės vyrų rinktinės štabe.
Praėjusiais metais R. Džiaukštas dirbo „Žalgirio“ akademijos struktūroje trenerių vadovu.
Ryšys su klubu
Pasak R. Džiaukšto, pasiūlymas stoti prie komandos vairo buvo netikėtas, tačiau imtis šio iššūkio paskatino noras padėti gimto miesto klubui nelengvoje padėtyje.
„Sekiau situaciją, mačiau, kas vyksta klube. Prieš kelias dienas manęs pasiteiravo kaip pažiūrėčiau į galimybę prisijungti prie komandos ir jai vadovauti. Šis klubas man labai svarbus, labai artimas. Čia prasidėjo mano žaidėjo kelias. Man „Žalgiris“ nėra tik paprastas žodis. Nuo vaikystės ėjome į komandos rungtynes. Todėl man didelė garbė priimti tokį pasiūlymą, jo negalėjau atsisakyti. Sąlygos nebuvo esminis klausimas. Žinau, kad laukia dideli iššūkiai, sunkus darbas, bet tikiu, kad galime pasiekti geresnių rezultatų ir padarysiu viską maksimaliai, kad padėčiau komandai“, – kalbėjo treneris po kontrakto pasirašymo.
Su dalimi komandos narių jis jau pažįstamas iš ankstesnės trenerio veiklos, o taip pat nuo praėjusio sezono, kai dirbo klubo akademijos struktūroje, talkino vyriausiajam treneriui pasiruošimo sezonui metu.
„Tai irgi prisidėjo prie apsisprendimo imtis šio darbo. Neateinu visiškai iš šono, šiek tiek žinau žaidėjus. Su kitais, žinoma, irgi susipažinsime artimiausiu metu. Tikiu jų potencialu, tikiu, kad jie gali geriau. Šiemet nebuvau visiškai nutolęs nuo futbolo, mačiau komandos rungtynių. Turiu kelias savo idėjas, kurias norėčiau įnešti, kas galėtų padėti komandai pasiekti geresnių rezultatų“, – sakė R. Džiaukštas.
Trenerio patirtys
Dėl rinktinių pertraukos žalgiriečiai kitas A lygos rungtynes žais rugsėjo 13-ąją, tad treneris artimiausiu metu turės šiek tiek laiko pasiruošti.
„Artimiausiu metu aptarsime ateinančius darbus su treneriais, jais pasidalinsime. Žinoma, turėsime pokalbius su žaidėjais – tuomet kai jie grįš į treniruotes, nes dabar turi kelias poilsio dienas. Su tais, kurie neišvyko, galbūt susitiksime anksčiau“, – sakė treneris.
Kalbėdamas apie savo trenerio profesiją, R. Džiaukštas pažymėjo, jog turėjo įvairių patirčių, kurios pravers naujame darbe.
„Anksčiau esu dirbęs „Žalgiryje“ kaip trenerio asistentas, tuomet buvo tiek labai gražių pergalių, tiek ir blogesnių momentų. Taip pat ne kartą buvau ir situacijose, kai sezono eigoje keitėsi treneris, todėl tokios patirties turiu. Dabar reikės surasti geriausius sprendimus kaip išeiti iš esamos situacijos, nors pastaruoju komanda ir taip demonstruoja gan neblogą žaidimą. Esu įsitikinęs, kad galime su komanda pasiekti daugiau ir susigrąžinti pasitikėjimą tiek aikštėje, tiek už aikštės ribų“, – kalbėjo buvęs Lietuvos rinktinės gynėjas.
Vyriausiojo trenerio pareigose jis debiutuos rugsėjo 13-ąją A lygos rungtynėse Gargžduose, o Vilniuje – rugsėjo 19-ąją, kai žalgiriečiai bus svečiai dvikovoje prieš „Riterius“.