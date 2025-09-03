E. Jankauskas prieš ketvirtadienio dvikovą: „Tikiu, kad matysime kovingą komandos veidą“

Prieš pirmąją dvikovą surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjęs rinktinės treneris Edgaras Jankauskas nesureikšmino rinktinės turimų netekčių ir teigė, kad dėl to rinktinės žaidimo braižas nesikeis.
„Mūsų susitarimai, nusiteikimas ar filosofija nesikeis net pasikeitus 10 ar 15 žaidėjų. Tai yra kelias, kuriuo mes turime eiti, žinant savo stiprias puses, savo trūkumus, kaip juos galima maskuoti, tad niekas čia nesikeis.
Kovinė dvasia taip pat tikrai neturi kristi, pasitikėjimas vienas kitu ir savimi čia yra būtinas. Tam ir esame, kad tuos žaidėjus pakrautume ir manau, kad tai kol kas mums labai gerai sekasi ir neabejoju, kad rytoj aikštėje pamatysime įprastą rinktinės veidą, kurį mums paskutiniu metu pavyksta demonstruoti – kovingą, žaidžiančią komandą. Tikiu, kad rytoj matysime šitą veidą“, – sakė E. Jankauskas.
Nors stovykla šįkart yra ypatingai trumpa, treneris akcentavo, jog ypatingos įtakos tai neturės.
„[Laiko] užteko, galbūt tos dienotvarkės buvo skirtingos dėl dienų trūkumo, bet vaikinai atlaikė informacijos laviną. Informacijos yra daug, norime būti labai gerai pasiruošę ne tik fiziškai, bet ir teoriškai bei taktiškai.
Aišku, netektys yra skaudžios, visada linkime, kad žaidėjai traumų negautų, o jei gauna, kad greičiau atsistatytų. Turime dabar tokį kolektyvą, manau, kad jis yra optimaliausias šiuo metu ir su šituo kumščiu, su šita grupe eisime į rytdienos ir kitas rungtynes.
Bus epizodų, kai bus labai sunku, bus epizodų, kai nesiseks. Jeigu sugrįžtume prie praeitų rungtynių su Malta, kur sužaidėme labai geras 60 minučių bet negavome teigiamo rezultato, po to buvo labai sunkus periodas.
Kažkada ateina tas lūžis kiekvienose rungtynėse, todėl aš sakau, kad kiekvienose rungtynėse bus ir gerų epizodų, bus ir sunkių atkarpų. Manau, kad mes demonstravome ne kartą, kad kai yra sunku, net ir nesėkmingose rungtynėse, mes išlaikome savo kultūrą, kovingumą, tikėjimą, norą perlaužti rungtynes savo naudai“, – dėstė treneris.
Maltos ekipa savo sudėtyje taip pat turės praradimų, tačiau, E. Jankausko teigimu, tai varžovų komandos nesusilpnins.
„Teddy Teuma, Jamesas Carragheris buvo žaidėjai, kurie gerai tinka tai komandai. Tačiau kas daugiau netekčių turi, turbūt neverta skaičiuoti.
Žinau, kad jie natūralizavo dar du žaidėjus. Puolėją iš „Saint-Etienne“ komandos, kuris yra aukšto lygio žaidėjas, gimęs Prancūzijoje. Nežinau, ar jo močiutė, ar prosenelė turi kažkokių ryšių su Malta, bet tikrai yra sveikintinas jų noras ieškoti žaidėjų, kurie padėtų jų nacionalinei rinktinei.
Jiems tas kelias kažkiek paprastesnis nei mums, kalbant apie dvigubas pilietybes. Jie prarado du ir, galima sakyti, įsigijo dar du naujus žaidėjus tikrai gero lygio“, – apie varžovus kalbėjo Lietuvos rinktinės treneris.
Pirmoji šių ekipų akistata baigėsi be įvarčių – rungtynės pasibaigė lygiosiomis 0:0.
Šiame atrankos etape lietuviai 0:1 nusileido Lenkijos rinktinei ir 2:2 sužaidė lygiosiomis su Suomija.