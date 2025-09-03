Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rezultatyviausias A lygos žaidėjas lieka „Hegelmann“ – planuotas rekordinis transferas atšauktas

2025 m. rugsėjo 3 d. 14:20
Lrytas.lt
Kauno rajono „Hegelmann“ anksčiau skelbė, kad rezultatyviausias A lygos puolėjas 21-erių kamerūnietis, Kaderas Njoya Abdelas, turėjo persikelti į Norvegijos „Sandefjord“ už daugiau nei 250 tūkst. eurų. Tačiau trečiadienį klubas savo socialiniuose tinkluose pranešė, jog sandoris nebus įvykdytas.
Klubo pranešime teigiama, kad Norvegijos transferų langas užsidarė rugsėjo 2 dieną, o po diskusijų visos šalys sutiko, jog šiuo metu perėjimo užbaigti neįmanoma. Žaidėjas lieka komandos dalimi ir pasirengęs prisidėti prie artėjančių sezono iššūkių.
Anksčiau buvo pabrėžta, kad tai būtų buvęs rekordinis „Hegelmann“ sandoris ir brangiausias futbolininko pardavimas Lietuvoje per pastaruosius 8 metus.
Abdelas Lietuvos čempionate jau įmušė 12 įvarčių ir šiuo metu yra rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas.
