E. Jankauskas po dar vienų lygiųjų su Malta: „Leidome varžovams užsiauginti sparnus“

Tai buvo antroji komandų akistata, pirmojoje dar birželio mėnesį Maltoje komandos taip pat pasidalino po tašką, o rungtynės tą kartą baigėsi be įvarčių 0:0.
Į priekį varžovus 83–ąją susitkimo minutę išvedė Alexanderis Satariano, kuris po Adamo Overendo perdavimo iš arti nuginklavo Lietuovos rinktinės vartininką E. Gertmoną. Lietuvai pavyko išsigelbėti pačioje rungtynių pabaigoje per jau pridėtą laiką, kuomet 11 metrų baudinį realizavo Gvidas Gineitis.
Po dar vienų lygiųjų su Maltos futbolininkais vyriausiasis Lietuvos rinktinės treneris E. Jankauskas pabrėžė, jog rungtynių pradžioje Lietuvos rinktinė atrodė geresnė už savo oponentus.
„Rungtynes pradėjome tikrai galingai – jau antrąją rungtynių minutę turėjome realų šansą pasiekti įvartį, gerai funkcionavome. Per pirmas dešimt minučių turėjome dar kelias progas įmušti o Gvidas labai gerai įkirtinėjo.
Iki 27-os minutės atrodė, kad tas įvartis jau pribrendo. Galbūt galvojome, kad Maltos rinktinė tokia ir bus bedantė visas rungtynes. Tačiau, kai pametėme šiek tiek savo struktūrą gynybos fazėje, leidome jiems užsiauginti sparnus. Leisdami jiems ateiti į mūsų baudos aikštelę sukėlėme neramumų – nors turėjome daug savo žmonių, nesugebėjome išsivalyti“ – sakė Lietuvos rinktinės strategas.
Vyriausiasis rinktinės treneris pripažįsta, jog kėlinio pabaigą galingiau užbaigė vis tik jau Maltos futbolininkai.
„Pirmąjį kėlinį, sakyčiau, Maltos komanda užbaigė galingiau nei mes. Todėl galima sakyti, kad ši komanda parodė, jog moka kentėti ir laukti savo galimybės.
Antrajame kėlinyje scenarijus irgi buvo panašus. Mes metėme į aikštę daugiau atakuojančių žaidėjų, norėjome turėti daugiau mūsiškių prie jų vartų, bet suklydus jie meistriškai pasinaudojo mūsų klaida ir likus dešimt minučių pelnė įvartį“.
Pildoma...
Lietuviai po 4 sužaistų rungtynių G grupėje į pasaulio futbolo čempionatą, kuris kitais metais vyks Meksikoje, Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje, dabar turi surinkę 3 taškus ir 5 komandų grupėje užima 4-ąją vietą, lenkdami šios dienos varžovę Maltą.
Kitas atrankos rungtynes Lietuvos futbolo rinktinė žais jau artėjantį sekmadienį, kur Dariaus ir Girėno stadione priims abi žaistas rungtynes G grupėje laimėjusią Nyderlandų rinktinę.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėMaltos futbolo rinktinėEdgaras Jankauskas
Rodyti daugiau žymių