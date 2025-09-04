Lietuvos rinktinė siekia pirmosios pergalės atrankoje: kelyje – Maltos iššūkis

Kauno Dariaus ir Girėno stadione lietuviai sieks pirmosios pergalės atrankos turnyre. Dabar Lietuva yra ketvirtojoj G grupės vietoje su dviem lygiosiomis ir vienu pralaimėjimu.
„[Laiko] užteko, galbūt tos dienotvarkės buvo skirtingos dėl dienų trūkumo, bet vaikinai atlaikė informacijos laviną. Informacijos yra daug, norime būti labai gerai pasiruošę ne tik fiziškai, bet ir teoriškai bei taktiškai.
Aišku, netektys yra skaudžios, visada linkime, kad žaidėjai traumų negautų, o jei gauna, kad greičiau atsistatytų. Turime dabar tokį kolektyvą, manau, kad jis yra optimaliausias šiuo metu ir su šituo kumščiu, su šita grupe eisime į rytdienos ir kitas rungtynes“, – trečiadienį teigė Lietuvos treneris Edgaras Jankauskas.
Pirmoji šių ekipų akistata baigėsi be įvarčių – rungtynės pasibaigė lygiosiomis 0:0.
Mačo pradžia 19:00 val. Susitikimą kviečiame stebėti kartu su Lrytas: