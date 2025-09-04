Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasFutbolas

Lietuvos rinktinė siekia pirmosios pergalės atrankoje: kelyje – Maltos iššūkis

2025 m. rugsėjo 4 d. 18:30
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Ketvirtajame atrankos į 2026 metų pasaulio futbolo čempionatą mače dar nėkart nelaimėjusios Lietuvos rinktinės laukia Maltos iššūkis.
Daugiau nuotraukų (19)
Kauno Dariaus ir Girėno stadione lietuviai sieks pirmosios pergalės atrankos turnyre. Dabar Lietuva yra ketvirtojoj G grupės vietoje su dviem lygiosiomis ir vienu pralaimėjimu.
„[Laiko] užteko, galbūt tos dienotvarkės buvo skirtingos dėl dienų trūkumo, bet vaikinai atlaikė informacijos laviną. Informacijos yra daug, norime būti labai gerai pasiruošę ne tik fiziškai, bet ir teoriškai bei taktiškai.
Aišku, netektys yra skaudžios, visada linkime, kad žaidėjai traumų negautų, o jei gauna, kad greičiau atsistatytų. Turime dabar tokį kolektyvą, manau, kad jis yra optimaliausias šiuo metu ir su šituo kumščiu, su šita grupe eisime į rytdienos ir kitas rungtynes“, – trečiadienį teigė Lietuvos treneris Edgaras Jankauskas.
Pirmoji šių ekipų akistata baigėsi be įvarčių – rungtynės pasibaigė lygiosiomis 0:0.
Mačo pradžia  19:00 val. Susitikimą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėMaltos futbolo rinktinėpasaulio futbolo čempionato atranka
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.