Lietuvos rinktinės gynėjas K. Upstas: „Norėtųsi reabilituosi prieš sirgalius“

Edgaro Jankausko kariauna Kaune nuo 19 valandos priims Maltos ekipą ir sieks iškovoti pirmąją pergalę.
Prieš dvikovą savo mintimis pasidalino rinktinės gynėjas Klaudijus Upstas, kuris išreiškė viltį, kad šis pasirodymas gali tapti sėkmingu atsispyrimu po sunkaus birželio mėnesio lango.
„Labai smagu, kad atėjo tas ilgai lauktas rinktinės langas, norisi reabilituotis po praėjusio. Emocijos geros, aišku, turime netekčių, kažkam teks užpildyti tuos batus, paliktus mūsų žaidėjų. Tai kaip ir viskas gerai – ruošiamės, kovosime, atiduosime viską, ką turime, stengsimės.
Čia yra tie pirmi žingsniai, ką turime padaryti, siekiant pergalės“, – akcentavo saugas.
Jis taip pat pridėjo, kad ieškoti papildomos motyvacijos prieš tokias rungtynes nereikia.
„Visąlaik motyvacija yra kiekvienam žaidėjui rinktinėje būnant, tai aš kiek buvęs šioje rinktinėje, nė karto neteko matyti, kad kažkuris žaidėjas būtų nemotyvuotas, tai to nelabai norėčiau sureikšminti.
Norėtųsi reabilituotis prieš sirgalius, tuo labiau, kad žaidžiame namuose, tai iš viso čia yra paspirtis. Tai sakau, labai norėtųsi po praeito lango reabilituotis ir laimėti“, – kalbėjo futbolininkas.
Jis taip pat atsiminė pirmąją dvikovą su Malta išvykoje ir išskyrė, kuo tas susitikimas jam buvo įsimintinas.
„Man asmeniškai tai buvo išvis ten labai didelis įvykis mano gyvenime, tai buvo pirmos oficialios rungtynės pagrindinėje sudėtyje. Pačios rungtynės kontekste buvo tikrai neblogos, nepavadinčiau jų prastomis, bet paskui kažkoks buvo lūžis tiesiog, varžovai persigrupavo. Dabar turėtume naujai ruoštis ir žiūrėti, kaip seksis“, – pasakojo K. Upstas.
Futbolininko teigimu, savų žiūrovų akivaizdoje vienintelis siektinas rezultatas yra pergalė.
„Jei mums jau ten buvo be galo didelis nusivylimas ir tikrai nebuvo kažkokių gerų emocijų po tų rungtynių, tai, manau, namuose irgi sužaidžiant lygiomis, mums tai būtų irgi blogas rezultatas“, – užbaigė žaidėjas.