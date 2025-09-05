Dar prieš įvartį tiksliu savo smūgiu užtikrintas G. Gineitis įvertino Maltos žaidėjų meistriškumą

83-iąją minutę Alexanderis Satariano padarė tai, ko joks Maltos futbolininkas nebuvo atlikęs nuo 2024 m. lapkričio 14-osios – įmušė įvartį atstovaudamas savo šaliai. Šiuo smūgiu 23-ejų puolėjas ne tik nuliūdino beveik 8 tūkstančius į Dariaus ir Girėno stadioną susirinkusių žiūrovų, bet ir priartino svečius prie pirmosios pergalės prieš Lietuvą per pastarąjį dešimtmetį, kai Malta draugiškame mače triumfavo 2:0.
Vis dėlto per pridėtą teisėjo laiką lietuviai išsigelbėjo. Baudos aikštelėje nugriovus Edgarą Utkų, varžovai užsidirbo 11 metrų baudinį į savo vartus, o jį 96-ąją minutę realizavo 21-erių „Torino“ saugas, rinktinės lyderis Gvidas Gineitis.
Savo galimybe prie 11 metrų žymos neabejojęs lietuvis neslėpė pasitikėjimo. „Žinojau, kad įmušiu“, – paklaustas apie mintis stojant mušti baudinį sakė Lietuvos rinktinės saugas. – Jau praeitame cikle buvo nuspręsta, kad baudinius mušiu aš.“
Įdomus sutapimas – paskutinį sykį tokį vėlyvą įvartį Lietuvos rinktinei buvo pelnęs Fiodoras Černychas, kuris prieš šias rungtynes buvo pagerbtas už 100 sužaistų mačų nacionalinėje komandoje. 2023-iaisiais jis 94-ąją minutę išplėšė lygiąsias rungtynėse su Juodkalnija.
Po rungtynių tašką Lietuvai išplėšęs G. Gineitis pažymėjo, jog pirmąjį pusvalandį Lietuvos rinktinė buvo geresnė komanda, tačiau iš ritmo išmušė kietas, dažnai taisykles peržengiantis varžovų žaidimas.
„Pirmą kėlinį ir pirmas 30 minučių vertinu tikrai labai gerai – įrodėme, kad aikštėje buvo tik viena komanda. Vėliau jie pradėjo bauduotis, o mes truputį įsivėlėme į jų žaidimą. Antrąjį kėlinį taip pat pradėjome gerai, bet nuo trisdešimtos minutės atsivėrė didesnės erdvės, kuriomis jie pasinaudojo ir įmušė. Vis dėlto mes parodėme charakterį ir sugebėjome išlyginti rezultatą“, – kalbėjo G. Gineitis.
Pasak „Torino“ saugo, Malta žaidė labai panašiai kaip ir birželį vykusiame mače, tačiau turi individualiai stiprių futbolininkų.
„Futbolas toks ir yra – kiekviena rinktinė yra stipri, nėra tokios, rinktinės kurią galėtum įveikti viena koja. Malta tai parodė. Jie žaidė tokį patį futbolą kaip ir birželį, tik keli žaidėjai buvo nauji. Matosi, kad turi individualiai stiprių futbolininkų, šiandien jie tai ir parodė – įmušė pirmą įvartį. Aišku, į kiekvienas rungtynes einame bandydami laimėti, nepaisant varžovo. Šiandien nepasisekė, bet žiūrime toliau“, – rungtynes komentavo vienas Lietuvos rinktinės lyderių.
G. Gineitis taip pat atkreipė dėmesį, kad rungtynių eigą galėjo lemti teisėjo sprendimai.
„Įsivėlėme į jų žaidimą. Teisėjas jau pirmajame kėlinyje davė daug kortelių – tiek už kalbas, tiek už pražangas“, – po rungtynių su Malta samprotavo futbolininkas.
Kalbėdamas apie stipriai šiame atrankos lange pakitusią rinktinės sudėtį, jis pabrėžė, jog kiekvienas žaidėjas nori atstovauti Lietuvai.
„Nesvarbu, ar kažkas iškrenta, ar ateina nauji žaidėjai – kiekvienas nori atstovauti rinktinei. Visi rodo charakterį, ir šiandien tai buvo akivaizdu.“
Kitos rungtynės Lietuvos futbolininkų laukia jau sekmadienį prieš Nyderlandų rinktinę. Pasak saugo, tai bus ypatingas išbandymas.
„Manau, kiekvieno svajonė – sužaisti prieš tokią rinktinę kaip olandai. Sekmadienį atiduosime visas jėgas ir bandysime pasiekti kuo geresnį rezultatą“, – apie artėjančią dvikovą su 7-oje vietoje FIFA reitinge esančia rinktine kalbėjo G. Gineitis.
Rungtynės su Nyderlandų rinktine vyks rugsėjo 7-ąją, 19 valandą, Dariaus ir Girėno stadione.
