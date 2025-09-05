Vokietijos futbolininkai atranką į pasaulio čempionatą pradėjo pralaimėjimu

Įvarčius nugalėtojams pelnė Davidas Hancko ir Davidas Strelecas.
Kitose A grupės rungtynėse Šiaurės Airija 3:1 įveikė Liuksemburgo nacionalinę komandą.
E grupėje Ispanijos rinktinė 3:0 susitvarkė su bulgarais, o Turkija 3:2 palaužė Sakartvelo rinktinę.
Ketvirtadienį taip pat buvo žaidžiamos J grupės rungtynės.
Belgijos rinktinė 6:0 sutriuškino Lichtenšteino rinktinę, o Velso futbolininkai 1:0 palaužė Kazachstaną.
Į pasaulio čempionatą pateks pirmąsias vietas užėmusios rinktinės, o antroje vietoje finišavusios komandos žais papildomas atrankos rungtynes.