Vokietijos futbolininkai atranką į pasaulio čempionatą pradėjo pralaimėjimu

2025 m. rugsėjo 5 d. 08:55
Vokietijos futbolo rinktinė jau pirmose atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse 0:2 (0:1) išvykoje nusileido Slovakijos rinktinei.
Įvarčius nugalėtojams pelnė Davidas Hancko ir Davidas Strelecas.
Kitose A grupės rungtynėse Šiaurės Airija 3:1 įveikė Liuksemburgo nacionalinę komandą.
E grupėje Ispanijos rinktinė 3:0 susitvarkė su bulgarais, o Turkija 3:2 palaužė Sakartvelo rinktinę.
Ketvirtadienį taip pat buvo žaidžiamos J grupės rungtynės.
Belgijos rinktinė 6:0 sutriuškino Lichtenšteino rinktinę, o Velso futbolininkai 1:0 palaužė Kazachstaną.
Į pasaulio čempionatą pateks pirmąsias vietas užėmusios rinktinės, o antroje vietoje finišavusios komandos žais papildomas atrankos rungtynes.
