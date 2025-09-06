Pasaulio čempionato atrankoje šeštadienį rinktinės pamėgo mušti po 5 įvarčius

Savo pirmuosius mačus atrankoje žaidė B, C, ir D grupių komandos.
C grupėje graikai 5:1 sudaužė Baltarusiją, nors pastaroji kaip kolaborantė neturėtų varžytis dėl rusų sukelto karo Ukrainoje.
D grupėje islandai nepasigailėjo Azerbaidžano ir nugalėjo jį 5:0.
Tuo tarpu B grupėje šveicarai per pirmąsias 45 minutes pelnė 4 įvarčius ir susitvarkė su Kosovu.
I grupėje savo trečiąjį mačą žaidė Italija, kuri namie egzaminavo estus ir laimėjo 5:0. Visus įvarčius italai pelnė antrame kėlinyje.
Šioje dvikovoje prie Italijos rinktinės trenerio vairo stojo Gennaro Gattuso.
Italai su 6 taškais liko trečioje vietoje, nes Izraelis susitvarkė su autsaidere Moldova 4:0 ir turi 9 taškus. Pirmauja grupėje visus 4 mačus laimėję norvegai.
L grupėje kovojo Kroatija kovojo su Farerų salomis ir laimėjo vos ne vos 1:0.
Po trijų maču kroatai turi 9 taškus. Kitoje akistatoje susigrūmė lyderė Čekija ir 6 taškus turėjusi Juodkalnija. Čekai laimėjo 2:0 ir grupėje yra laimėję visus 4 mačus. Kroatai po trijų mačų turi 3 pergales.
Pasaulio futbolo čempionato Europos zonos atrankos varžybos
B grupė
Slovėnija – Švedija 2:2
Šveicarija – Kosovas 4:0
C grupė
Danija – Škotija 0:0
Graikija – Baltarusija 5:1
D grupė
Islandija – Azerbaidžanas 5:0
Ukraina – Prancūzija 0:2
I grupė
Italija – Estija 5:0
Moldova – Izraelis 0:4
L grupė
Farerų salos – Kroatija 0:1
Juodkalnija – Čekija 0:2