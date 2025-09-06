Pribloškiantys skaičiai: V. Čeburino atlyginimo pavydėti galėjo R. Kurtinaitis su G. Žibėnu

Tv3 tinklalaidėje „Top Ekspertų ložė“ Ervinas Kvitkauskas implikavo, jog kazachas klube uždirbo tarp 150 ir 200 tūkst. eurų per metus, nors buvusi vadovė Vilma Venslovaitienė teigdavo, jog daugiausiai komandoje žmogus gali gauti 5 tūkst. eurų per mėnesį.
„Kai aš išgirdau Vladimiro Čeburino, iš šaltinių pateiktą atlyginimą, man atvėpo žandikaulis. Jei Lietuvoje futbolo treneris gali uždirbti beveik 200 tūkstančių ar virš 150 tūkst. eurų per metus... Tai man neatrodo adekvatu, turint omenyje, kad „Žalgiryje“ visada buvo kalbama apie šeimą, apie tai, kad „Žalgiris“ turi ne tik laimėti, bet tai yra ir tramplinas iš čempionų komandos. Kiek kartų Vilma buvo pabrėžusi, kad didžiausia alga „Žalgiryje“ yra 5 tūkstančiai eurų?“ – klausė E. Kvitkauskas.
Tinklalaidės vedėjas nustebo, jog tokio atlyginimo negauna nei Vilniaus „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas, nei Lietuvos krepšinio rinktinės vedlys Rimas Kurtinaitis.
„Kiek aš suprantu, Rimas Kurtinaitis treniruodamas Lietuvos rinktinę tiek negauna. Giedrius Žibėnas, laimėdamas du trofėjus per ketverius metus, irgi tiek neuždirba Vilniaus „Ryte“, nors „Ryto“ biudžetas yra didesnis gerokai, bent dviem milijonais“, – pridūrė E. Kvitkauskas.
Šiuo metu laikinojo direktoriaus pareigas „Žalgirio“ komandoje užima Mindaugas Kasperūnas, kuris jas perėmė iš Vilmos Venslovaitienės, kuri sulaukė spaudimo ne tik iš gerbėjų, bet ir iš Vilniaus miesto savivaldybės.
V. Venslovaitienė sprendimą priėmė po to, kai buvo paviešintas jos bandymas savavališkai perimti dalininkės Eleonoros Kasperūnienės dalį.
Dėl šio buvusios „Žalgirio“ vadovės manevro pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Taip pat jau ilgą laiką užkuliuose buvo kalbama, jog tarp V. Venslovaitienės ir V. Čeburino yra užsimezgęs romanas.
Vladimiras ČeburinasRimas KurtinaitisGiedrius Žibėnas
Rodyti daugiau žymių