Lietuvos futbolininkų mūšis pasaulio čempionato atrankoje su galingaisiais olandais

Sekite įvykius su portalu Lrytas nuo 19 val.
Dar prieš mačą buvo samprotaujama, kiek laiko praeis, kol olandai pelnys įvartį. Buvo duodamos 15 minutės. Tačiau į Lietuvos vartus pirmasis įvartis krito 11-ąją min.: po perdavimo į baudos aukštę jį koja nukreipė Memphis Depay.
Antrasis įvartis krito 32-ąją min. po lietuvių klaidos: baudos aikštėje mūsų ekipa bandė išmušti kamuolį, jis atsimušė į Klaudijų Upstą ir atsidūrė ties Quinteno Timberio kojomis ir jis ramiai įmušė ir antrąjį įvartį.
Tačiau net ir po dviejų įvarčių mūsiškiai neužsidarė ir 36 min. beveik visą aikštę prabėgęs Justas Lasickas baudos aikštėje perdavė kamuolį Gvidui Gineičiui ir šis vienu lietimu pelnė įvartį į varžovų vartus. Tad rezultatas buvo 2:1.
Lietuvos rinktinės laukia didžiausias išbandymas atrankoje į 2026 m. pasaulio čempionatą. Dariaus ir Girėno stadione lietuviai kaunasi su Nyderlandų atstovais.
Mūsiškiai praėjusią savaitę namie sužaidė 1:1 su Malta, o olandai neįveikė lenkų - taip pat 1:1.
Lietuvos rinktinė po keturių turų su 3 taškais žengia ketvirta. Tuo tarpu 7 taškus po 3 rungtynių turintys Nyderlandai pirmauja grupėje.
Tai bus pirmosios tarpusavio rungtynės per visą rinktinių istoriją.
Lietuvos futbolo rinktinė lygiosiomis sužaidė jau trejas rungtynes iš eilės: dukart su Malta – 0:0 ir 1:1 ir kartą – su Suomija, rezultatyviai 2:2.
Nyderlandų rinktinė yra rezultatyviausia G grupės komanda – ji yra pelniusi 11 įvarčių.