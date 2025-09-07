Su Lietuvos rinktine pirtį Nyderlandų žvaigždynui užkūręs E. Jankauskas didžiavosi komandos antgamtišku charakteriu

Vis dėlto Lietuvos futbolininkai surengė tokią pirmojo kėlinio pabaigą, kokios nebūtų nuspėjęs net didžiausias optimistas. 36-ąją minutę po Justo Lasicko prasiveržimo ir tikslaus perdavimo rezultatą sušvelnino rinktinės lyderis Gvidas Gineitis.
O vos po septynių minučių tas pats G. Gineitis po baudos smūgio atliko rezultatyvų perdavimą, kurį smūgiu galva realizavo Edvinas Girdvainis, išlygindamas rezultatą ir ant kojų pakeldamas beveik pilnutėlį Kauno stadioną.
Nors antrajame kėlinyje Nyderlandams visgi pavyko pelnyti pergalingu tapusį įvartį ir palaužti lietuvius 3:2, tačiau po rungtynių rinktinės treneris Edgaras Jankauskas negailėjo pagyrų savo auklėtiniams.
„Šiandien norėčiau pamiršti rungtynių detalizavimą – tiek gerus, tiek blogus žaidybinius momentus. Manau, kad pagrindinis pasiekimas ir svarbiausia šiose rungtynėse buvo bendrystė ir sinergija su „Vyčio“ tribūna, su sirgaliais stadione. Ši emocija yra neįkainojama.
Tokį dėkingumą patirianti komanda gauna papildomą įkvėpimą – tiek visai futbolo bendruomenei, tiek akademijoms, jaunimui, nes tai įrodo, kad tai įmanoma Lietuvoje.
Žaidėjai, nepaisant netekčių ir sunkumų, atliko nuostabų darbą gynyboje. Pradžia buvo sunki, praleidome pigius įvarčius, bet kai rezultatas tapo 0:2, sugrįžti į rungtynes ir nepalūžti – tai mūsų pagrindinė vertybė ir siekiamybė. Manau, kad šiandien vyrai pademonstravo antgamtišką charakterį“, – teigė 51-erių Lietuvos rinktinės treneris.
Po kovingų ir Nyderlandų žvaigždyną rimtai sunerimti privertusių rungtynių Lietuvos rinktinės strategas tiki, jog tokie mačai paskatins žiūrovus ir toliau gausiai rinktis į stadioną, kaip tai buvo šiandien.
„Privalo sugrįžti tai, ką išgyveno komanda, ką išgyveno tribūnose esantys žmonės. Seniai toks jausmas bebuvo. Tai turbūt bus įsimintina visam gyvenimui“, – po rungtynių į klausimą ar tikisi sugrįžtančių žiūrovų sakė E. Jankauskas.
– Kas sukasi jūsų galvoje, kuomet Lietuva rungtynių pabaigoje spaudžia tokį varžovą ir siekia išlyginamojo įvarčio?
– Gale mes ieškojome įvarčio, ieškojome taško, lankėmės jų baudos aikštelėje. Labai gerai keitimai įėjo į šias rungtynes. Pirmame kėlinyje išgyvenome sunkų periodą – tai normalu, nes greitis, klasė, meistriškumas... prie to reikia priprasti, reikia laiko. Tai neįprasti dalykai mūsų žaidėjams, juolab šiandien, berods, žaidėme su 4–5 A lygos futbolininkais, ir net ne visi jie yra pastoviai žaidžiantys, kaip Rokas Lekiatas. Vyrai šiandien surado savyje jėgų, tikėjo savimi. Sirgaliai labai prie to prisidėjo, davė impulsą. Vyčio tribūna šiandien... neturiu žodžių dėkingumui. Ir mes atsilyginome – padovanojome ir sukūrėme tą emociją, kas ir yra pagrindinė pergalė šiandien.
– Ar kai atsilikote 0:2, buvo tikėjimas, kad dar iki pertraukos galite sugrįžti į rungtynes?
– Iš mūsų trenerių kolektyvo visada sklinda pirmoji žinutė – reikia tikėti. Taip, yra sunku, be galo sunku. Yra pavyzdžių, kai komanda praleidžia 5–6 įvarčius, ir šiandien teoriškai galėjo taip nutikti. Visi turbūt jautė, kad gali būti ir trečias, ir ketvirtas, bet būtent ši savybė ir išskiria mūsų komandą – visi žaidėjai ieško savyje jėgų, randa ir uždega vienas kitą tuo tikėjimu. Justas, Gvidas, Edvinas – tai žaidėjai, kurie veda paskui save kitus, užkrečia tikėjimu, aistra, noru. Komandiškai mes sugebėjome sugrįžti į rungtynes.
Buvo daug skeptikų, kurie mums prognozavo visiškai kitokius rezultatus, bet komanda pademonstravo, kad turi dvasią, nepaisant visų sunkumų – juk šiandien nežaidė 6–7 startinės sudėties futbolininkai. Mes ieškojome resursų kitur, ir ačiū vyrams, kad jie rado jėgų kentėti. Šiandien reikėjo labai daug kantrybės, nes varžovas buvo aukščiausios kategorijos. Mes žinojome, kad teks daug kentėti, ir vyrai šį darbą puikiai atliko.
Tai buvo pirmasis oficialus Nyderlandų ir Lietuvos rinktinių susitikimas – iki šiol komandos nebuvo žaidusios nei FIFA organizuojamuose turnyruose, nei draugiškuose mačuose.
Lietuvos rinktinė po penkerių atrankos rungtynių yra surinkusi 3 taškus – lygiosiomis sužaidė su Malta (0:0, 1:1) ir Suomija (2:2), o pralaimėjo Lenkijai (0:1) bei Nyderlandams (2:3).
Nyderlandų futbolininkams tai buvo trečioji pergalė per keturias rungtynes – jie su 10 taškų tapo vienvaldžiais G grupės lyderiais. Tiesa, juos dar gali pavyti lenkai, kurie šį vakarą susitinka su Suomija, tačiau yra sužaidę vienu maču daugiau.
