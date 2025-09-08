„Sofos ekspertus“ ir varžovų trenerį pašiepęs G. Gineitis: „Sekasi žaisti prieš geras komandas“

Nors antrajame kėlinyje Nyderlandams visgi pavyko pelnyti pergalingu tapusį įvartį ir palaužti lietuvius, tačiau rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas šioje atrankoje Gvidas Gineitis pasidžiaugė parodytu rinktinės charakteriu.
„Aišku, gerai grįžti iš 0:2 į 2:2 dar pirmame kėlinyje. Pralaimėti prieš Nyderlandus nėra taip skaudu, kaip prieš kokį San Mariną ar dar ką nors. Tie, kas sėdėjo ant sofos ir niekada nežaidė futbolo, sakė, kad pralaimėsime 0:7 ar 0:8. Aš norėčiau pamatyti, kaip jie patys išeitų į aikštę prieš tokį varžovą“, – kalbėjo 21-erių „Torino“ klubo saugas.
Kad komanda sužaidė geras rungtynes, pritarė ir antrojo rinktinės įvarčio autorius Edvinas Girdvainis. Po standartinės situacijos galva rezultatą išlyginęs gynėjas sakė, jog apmaudu, kai žaidžiant gerą futbolą lieki be taškų.
„Apmaudu. Visa komanda atidavė tiek daug jėgų, žaidėme geras rungtynes, bet vis tiek pralaimėjome. Manau, šiandien buvome verti taškų, net ir žaisdami prieš tokio lygio komandą“, – kalbėjo „Liepaja“ klubo vidurio gynėjas.
32-ejų futbolininkas atskleidė, jog prieš jam pelnant antrąjį Lietuvos rinktinės įvartį Nyderlandų futbolo žvaigždė Virgilas Van Dijkas tarstelėjo, kad įmuš pirmas.
„Van Dijkas prieš tai atėjęs į ataką sako: „Aš tau dabar įmušiu“, – o kitoje atakoje aš įmušiau pats“, – juokėsi Lietuvos rinktinės gynėjas.
Anot E.Girdvainio, išlyginamasis įvartis buvo iš anksto paruoštas derinys:
„Toks ir buvo planas – Gvidui pasakiau, kad siųstų kamuolį link pirmojo virpsto, o Klaudijus Upstas turėjo blokuoti varžovą“, – teigė Latvijos klube rungtyniaujantis žaidėjas.
E.Girdvainiui rezultatyvų perdavimą atlikęs ir pats pasižymėjęs G.Gineitis pastebėjo, jog įvarčius pelno prieš aukšto kalibro komandas:
„Visada smagu mušti įvartį. Prieš metus „Serie A“ įmušiau ir į „Milan“, ir į Romos „Lazio“ vartus. Panašu, kad sekasi žaisti prieš geras komandas“, – šypsojosi geriausias šalies futbolininkas.
Prieš rungtynes Nyderlandų strategas sakė, kad nežino G.Gineičio vardo, tad lietuvio atsakas po rungtynių buvo trumpas ir aiškus:
„Manau, kad dabar atsimins ilgam ir žinos, kaip ištarti vardą bei pavardę.“
Lietuva rungtynes pradėjo slogiai – sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį aikštės šeimininkai atsiliko 0:2. Vis dėlto lietuviai į pertrauką išėjo pakilios nuotaikos – per 7 minutes panaikino dviejų įvarčių deficitą. Pasak G.Gineičio, po tokios pirmosios mačo dalies finišo rūbinėje treneris Edgaras Jankauskas siuntė aiškią žinutę komandai – žaisti drąsiai.
„Per pirmąsias 30 minučių teko daug žaisti be kamuolio. Įmušę patys labiau atsipalaidavome, stengėmės daugiau kontroliuoti kamuolį, nemušti jo aklai į priekį, nes tada tenka tik gintis“, – kalbėjo G.Gineitis.
„Torino“ saugas taip pat paaiškino, kodėl ketvirtadienio ir sekmadienio rungtynėse vaizdas aikštėje taip kardinaliai skyrėsi.
„Prieš Maltą turėjome žaisti pirmu numeriu ir patys kurti daugiau progų. Matosi, kad dar nemokame taip žaisti. Bet kai rungtyniaujame antru numeriu prieš stiprias rinktines, mokame žaisti futbolą. Tai parodėme ir prieš Lenkiją, ir dabar prieš olandus. Tikiuosi, tai tęsis toliau – rodysime gražų futbolą, o į stadioną ateis daug sirgalių“, – teigė G.Gineitis.
Sekmadienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione buvo beveik 15 tūkstančių žiūrovų, o susirinkusių žmonių palaikymas, pasak mažeikiškio, buvo lyg varomoji jėga, kai jau jausdavosi energijos stygius.
„Turime padėkoti kiekvienam sirgaliui, kuris atėjo palaikyti. Tos emocijos labai jaučiasi, kai esi pavargęs – atrodo, nebeturi jėgų, nebegali bėgti, bet jie pradeda šaukti ir atsiranda jėgų nubėgti dar vieną atstumą“, – kalbėjo rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas atrankoje į 2026 metų pasaulio futbolo čempionatą.
Dėl sirgalių palaikymo G.Gineičiui pritarė ir E.Girdvainis, nurodęs, jog toks žmonių užnugaris tampa papildomu stimulu aikštėje:
„Manau, iš dalies mes žaidžiame būtent dėl tokių emocijų ir tokių rungtynių, kai susirenka tiek žmonių. Atsiranda didesnis stimulas stengtis. Kaip minėjau, atrodo, kad jau neturi jėgų, bet kai girdi šūksnius ir palaikymą, tu vėl stoji ir kovoji“, – teigė Lietuvos rinktinės gynėjas.
