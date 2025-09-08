Irako ir Tailando mače – masinis žaidėjų konfliktas po šiurkštaus smūgio

Tailande praėjusią savaitę buvo rengiamas Karaliaus taurės turnyras, kuriame dalyvavo šeimininkai Tailandas, Irakas, Fidžis ir Honkongas. Turnyro finale laukė Tailando ir Irako dvikova.
Rungtynes po 75-ąją minutę įmušto Muhannado Ali įvarčio 1:0 (0:0) laimėjo Irakas, tačiau susitikime svarbiausias jo akcentas nutiko pačioje mačo pabaigoje.
Ketvirtąją antrojo kėlinio pridėto laiko minutę tas pats M.Ali be skrupulų šiurkščiai rėžė tailandiečiui Chanathipui Songkrasinui per kojas ir užsidirbęs tiesioginę raudoną kortelę buvo išvarytas iš aikštės. Tailando futbolininkai staiga masiškai pribėgo prie oponento ir prasidėjo abiejų šalių atstovų konfliktas, į kurį prisijungė ne tik aikštės žaidėjai.
Smūgiai, stūmimai, bandymai išvengti konflikto, bet tuo pačiu metu ir ėjimas į jį – visa tai tik per keletą sekundžių.
Galiausiai du futbolininkai – po vieną iš kiekvienos rinktinės – buvo nubausti geltonomis kortelėmis. Net 11 prieš 9 žaisdamas Tailandas vis tiek nesugebėjo pelnyti įvarčio ir mačą pralaimėjo 0:1.
Epizodo video: