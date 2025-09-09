Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Italija įspūdingai išvarstė 2 įvarčių persvarą, bet stebuklingai laimėjo

2025 m. rugsėjo 9 d. 00:22
2026 metų pasaulio futbolo čempionato Europos zonos atrankoje pirmadienį sužaisti 7 mačai. Daugiausia įvarčių pelnyta I grupės akistatoje tarp Izraelio ir Italijos, kur paskutinę akimirką italai šventė pergalę 5:4.
Antrame kėlinyje Vengrijos Debreceno mieste vykusiame mače italai pirmavo 4:2 ir jau buvo ramūs, belaukdami mačo pabaigos.
Tačiau tuo metu 88 min. Alessandro Bastoni pasiuntė kamuolį savus vartus ir rezultatas tapo 3:4.
Kol italai bandė atsitokėti, 90-ąją min. Doras Peretzas tiksliu smūgiu išlygino rezultatą 4:4. Tai buvo jo antrasis įvartis, nes pirmą jis pelnė 52 min.
Kai jau atrodė, kad bus lygiosios, Sandro Tonali 91-ąją minutę smūgiu iš toli pelnė italams pergalingą įvartį 5:4.
Dabar I grupėje italai ir izraeliečiai turi po 9 taškus, tačiau Italija sužaidė keturis mačus, o Izraelis maču daugiau. Šioje grupėje pirmauja po 4 mačų 12 taškų turinti Norvegija.
Mateo Retegui tapo pirmuoju žaidėju, atlikusiu 3 rezultatyvius perdavimus per vieną mačą nuo 2008 metų.
Šveicarai B grupėje iškovojo antrąją pergalę – šįkart prieš slovėnus 3:0 ir turi 6 taškus.
L grupėje 4-ąją pergalę iš tiek pat galimų iškovojo ir pirmauja Kroatija, kuri pirmadienį sudaužė 4:0 Juodkalniją.
Pasaulio čempionato Europos zonos atranka
B grupė
Kosovas – Švedija 2:0
Šveicarija – Slovėnija 3:0
C grupė
Baltarusija – Škotija 0:2
Graikija – Danija 0:3
I grupė
Izraelis – Italija 4:5
L grupė
Kroatija – Juodkalnija 4:0
Gibraltaras – Farerų salos 0:1
Italijos vyrų futbolo rinktinėIzraelio vyrų futbolo rinktinėPasaulio čempionato atranka

