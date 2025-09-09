Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos 19-mečiai neatsilaikė prieš Kipro futbolininkus

2025 m. rugsėjo 9 d.
Lrytas.lt
Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė šiandien sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes Kipre su šios šalies futbolininkais.
Antroji dvikova finišavo rezultatu 2:1 (1:0) Kipro komandos naudai. Kipriečiai įsiveržė į priekį 11 minutę, kai pasižymėjo Gordonas Charalambousas. Įpusėjus antrajam kėliniui, aikštės šeimininkų persvarą padidino Gavrielis Psilogenis.
Mindaugo Čepo treniruojama rinktinė pelnė įvartį 90 minutę. Kamuolį į vartus nukreipė Grantas Emerhi.
Primename, kad pirmoje komandų akistatoje šeštadienį buvo užfiksuotos lygiosios rezultatu 1:1.
Ši rinktinių stovykla ir įvykusios draugiškos rungtynėse yra dar vienas pasirengimo etapas ruošiantis UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio mėnesį bus žaidžiamas Lietuvoje.
Mūsų šalies U19 rinktinė jame susitiks su Anglijos, Škotijos bei Latvijos bendraamžiais. Į kitą atrankos etapą pateks pirmas dvi vietas visose grupėse užėmusios komandos bei viena geriausia trečią poziciją užėmusi ekipa. Turnyro finalinis etapas 2026-aisiais vyks Velse.
