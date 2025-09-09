Vilniaus „Žalgiris“ šaukia neeilinį susirinkimą ir skelbia naujo direktoriaus paieškas

Po to, kai ilgametė klubo vadovė Vilma Venslovaitienė nusprendė pasitraukti, atsistatydinus po didelio spaudimo iš sirgalių ir sostinės valdžios pusės, laikinuoju klubo direktoriumi tapo Mindaugas Kasperūnas.
Šiuo metu „Žalgiris“ užima penktąją vietą A lygoje, o klubas tęsia savo veiklą siekdamas rasti nuolatinį vadovą, kuris galėtų vesti komandą į priekį.
„Neeilinis dalininkų susirinkimas suplanuotas 2025 m. rugsėjo 30 d. nuo 16 val. FK „Žalgiris“ namuose (adresu Stadiono g. 2, Vilnius).
Ketinantys kandidatuoti į įstaigos direktoriaus poziciją turi iki 2025 m. rugsėjo 19 d. atsiųsti savo prisistatymą ir CV el. paštu info@fkzalgiris.lt“
Klubo tinklapyje nurodoma ir artimiausio neeilinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl galimų Įstaigos vadovų kandidatų sąrašo pristatymo (vadovaujantis 2025–08-25 neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu iki 2025–09-20 surinkti ir pateikti kandidatų sąrašą, siekiant 2025–09-30 susirinkimo metu išrinkti naują Įstaigos direktorių).
2. Dėl laikinai paskirto Įstaigos vadovo Mindaugo Kasperūno atšaukimo nuo nustatytos datos.
3. Dėl naujo Įstaigos vadovo paskyrimo nuo nustatytos datos.
4. Dėl vadovo atlygio ir kitų darbo sąlygų nustatymo.
5. Dėl įgaliojimo sudaryti ar nutraukti darbo sutartį su išrinktu/atšauktu vadovu bei spręsti kitus su tuo susijusius klausimus.
6. Dėl esamos Įstaigos valdybos atšaukimo ir naujos sudėties valdybos rinkimų (atsižvelgiant į 2025–08-25 neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo protokolą).
7. Dėl Įstaigos veiklos ir finansinio audito atlikimo bei audito įmonės išrinkimo.
8. Dėl Įstaigos paskolų, reikalingų Įstaigos veiklai užtikrinti, gavimo.
9. Dėl Įstaigos įstatų keitimo ir darbo grupės šiam klausimui parengti sudarymo.
10. Dėl Įstaigos valdymo ir darbuotojų struktūros bei siūlymų valdybai šiuo klausimu.
11. Dėl skatinimo tvarkos asmenims, pritraukusiems Įstaigai rėmėjų, nustatymo.
12. Kiti klausimai (darbo organizavimo ir procedūriniai klausimai).
Jeigu 2025 m. rugsėjo 30 d. susirinkime nebus kvorumo, pakartotinis visuotinis dalininkų susirinkimas bus šaukiamas 2025 m. spalio 7 d. 16 val. tuo pačiu adresu (Stadiono g. 2, Vilnius).
Pakartotiniame susirinkime bus svarstomi tik 2025 m. rugsėjo 30 d. susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai, ir jam nebetaikomas kvorumo reikalavimas.