Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasFutbolas

„Sūduva“ pasirašė sutartį su Titu Milašiumi

2025 m. rugsėjo 10 d. 19:07
Lrytas.lt
Marijampolės „Sūduva“ turi naujoką – juo tapo 24 metų krašto saugas Titas Milašius. 11 rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidęs futbolininkas Marijampolėje rungtyniaus mažiausiai iki šio sezono pabaigos.
Daugiau nuotraukų (3)
Lietuvoje T. Milašius futbolo mokėsi Vilniaus FM ir NFA, o 2016-aisiais persikėlė į Varšuvos akademiją „Escola Varsovia“. Iki perėjimo į „Sūduvą“ saugas ir žaidė Lenkijoje.
Kaimyninėje šalyje Marijampolės klubo naujokas buvo pasirašęs sutartį su Plocko „Wisla“, atstovavo Mazovijos Novy Dvuro „Švit“, Čenstakavos „Skra“, Bielsko Bialos „Podbeskidzie“ ir Sedlcių „Pogon“.
Bielsko Bialos klube T. Milašius susitiko su dabartiniu „Sūduvos“ vyriausiuoju treneriu Donatu Vencevičiumi. Pažįstamas futbolo specialistas futbolininkui tapo itin svarbia priežastimi priimant sprendimą keltis į Marijampolę.
Marijampolės Sūduva

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.