„Sūduva“ pasirašė sutartį su Titu Milašiumi

Lietuvoje T. Milašius futbolo mokėsi Vilniaus FM ir NFA, o 2016-aisiais persikėlė į Varšuvos akademiją „Escola Varsovia“. Iki perėjimo į „Sūduvą“ saugas ir žaidė Lenkijoje.
Kaimyninėje šalyje Marijampolės klubo naujokas buvo pasirašęs sutartį su Plocko „Wisla“, atstovavo Mazovijos Novy Dvuro „Švit“, Čenstakavos „Skra“, Bielsko Bialos „Podbeskidzie“ ir Sedlcių „Pogon“.
Bielsko Bialos klube T. Milašius susitiko su dabartiniu „Sūduvos“ vyriausiuoju treneriu Donatu Vencevičiumi. Pažįstamas futbolo specialistas futbolininkui tapo itin svarbia priežastimi priimant sprendimą keltis į Marijampolę.