Atrankoje į pasaulio čempionatą – 11 norvegų įvarčių ir sunki prancūzų pergalė

Norvegai namuose net 11:1 (5:0) sutriuškino Moldovos futbolininkus.
„Manchester City“ žvaigždė Erlingas Haalandas pasižymėjo net 5 įvarčiais ir 2 rezultatyviais perdavimais.
Po keitimo aikštėje 64-ąją minutę pasirodęs Thelo Aasgaardas pelnė 4 įvarčius, įvarčiu su 2 rezultatyviais perdavimais prisidėjo Martinas Odegaardas, o visą šou 6-ąją minutę tiksliu smūgiu pradėjo Felixas Myhre.
Vienintelis svečių įvartis krito kuomet Leo Ostigardas nukreipė kamuolį į savus vartus.
Norvegai pirmauja I grupėje su 15 taškų savo sąskaitoje. Italijos ir Izraelio rinktinės žengia už jų su 9 taškais.
D grupėje Prancūzijos rinktinė namuose tik po itin sudėtingos kovos 2:1 (1:1) palaužė islandus.
Svečiai pirmąjį įvartį pelnė 26-ąją minutę, kuomet tiksliu smūgiu pasižymėjo Andri Gudjohnsenas, bet pirmojo kėlinio pabaigoje Kyllianas Mbappe 11 metrų baudinio metu lygino rezultatą.
62-ąją minutę Bradley Barcola po puikaus K. Mbappe perdavimo išvedė prancūzus į priekį.
Prancūzijos situacija komplikavosi 68-ąją minutę. Po grubios Aurelieno Tchouameni pražangos saugui buvo parodyta raudona kortelė ir šeimininkai liko rungtyniauti mažumoje.
88-ąją minutę A. Gudjohnsenas pelnė išlyginamąjį įvartį, tačiau po VAR peržiūros dėl pražangos įvartis buvo neįskaitytas.
Kitose D grupės rungtynėse Azerbaidžianas sužaidė lygiosiomis 1:1 su Ukraina.
Kiti rezultatai:
F grupė
Armėnija – Airija 2:1,
Vengrija – Portugalija 2:3.
K grupė
Albanija – Latvija 1:0,
Serbija – Anglija 0:5.
H grupė
Bosnija ir Hercegovina – Austrija 1:2,
Kipras – Rumunija 2:2.