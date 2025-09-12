Kraupiu epizodu pažymėtame mače „Sūduva“ mažumoje iškovojo lygiąsias

„Panevėžys“ svečių stadione pasižymėjo pirmasis, kai 21-ąją minutę po Roko Rasimavičiaus perdavimo kamuolį į vartus pasiuntė Kwadwo Asamoah.
Rungtynės buvo pažymėtos ir kraupoku epizodu, kai 63-iąją minutę aikštelėje pasirodęs „Sūduvos“ puolėjas Lucky Tomas jau po 9 minučių gavo raudoną kortelę ir buvo išsiųstas iš aikštės.
Bandydamas ore smūgiuoti kamuolį nusisukęs nuo vartų (angl. scissor kick) L.Tomas spyrė „Panevėžio“ gynėjui Justinui Januševskui į veidą. Rungtynės buvo sustabdytos maždaug penkioms minutėms, kol sportininkui buvo suteikiama pagalba. Iš pradžių parodyta geltona kortelė po VAR peržiūros buvo pakeista į raudoną.
Kai jau atrodė, kad „Panevėžys“ išlaikys persvarą ir parsiveš svarbią pergalę, 88-ą minutę už žaidimą ranka į panevėžiečių vartus buvo paskirtas 11 metrų baudinys. Jį sėkmingai realizavo Steve'as Lawsonas.
Po iškovotų lygiųjų „Sūduva“ turi 46 turnyrinės lentelės taškus ir išlieka trečia. Tuo tarpu „Panevėžys“ su 38 taškais – šeštas, tačiau yra sužaidęs vieneriomis rungtynėmis daugiau nei jų oponentai.
