M. Kalnietis apie V. Venslovaitienę: arba ji vartoja vaistus, arba tokia narcizė, kad medicina bejėgė

Buvęs krepšininkas, dabar dirbantis Kauno klubo administracijoje, buvo svečias TV3 televizijos laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“, kur kartu su kitais dalyviais aptarinėjo Vladimiro Romanovo laikotarpį Lietuvoje ir Škotijoje.
Bekalbant apie V.Romanovą buvo paminėta ir V.Venslovaitienės pavardė, mat ji pati yra buvusi išreiškusi, kad yra buvusio Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo vadovo mokinė.
Kalbai pasisukus apie V.Venslovaitienę, M.Kalnietis stipriai rėžė apie konkurentų klubu buvusią vadę.
„Aš tikrai stengiuosi visą laiką megzti kažkokį santykį, turėti kažkokias diskusijas. Nors mes esame varžovai aikštelėje, bet tariamės ir bendrai dėl Lietuvos futbolo darome kažkokius žingsnius, kad eitume visi kartu į priekį. Kiek aš čia savo pareigose dvejus su puse metų, tai pirmus dvejus metus bandžiau ieškoti kažkiek to santykio su Vilma“, – pradėjo M.Kalnietis.
„Paskutinius pusę metų visiškai nebendraujame, nes tiesiog pavargau. Nežinau, gal grubiai pasakysiu, bet tai yra žmogus, turintis kažkokią ligą ir geriantis vaistus, iš ko negalima juoktis, arba tai yra tokia didelė narcisizmo forma, kad turbūt medicina bejėgė.“
Po ilgų klubo gerbėjų protestų V.Venslovaitienė galiausiai perdavė savo turėtas akcijas. Klubą po kiek laiko paliko ir treneris Vladimiras Čeburinas, kurį, kaip teigiama, sieja asmeninis ryšys su V.Venslovaitiene.
Mantas KalnietisVilma VenslovaitienėVilniaus Žalgiris
Rodyti daugiau žymių