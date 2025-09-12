Turo anonsas: naujas „Žalgirio“ etapas – Gargžduose

Marijampolės „Sūduva“ – „Panevėžys“. Rugsėjo 12 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:0, 2:1.
Per artimiausias kelias dienas komandos tarpusavyje susigrums du kartus.
Marijampoliečiai prastesnę seriją nuslopino dviem pergalėmis namuose ir su 45 taškais išsilaikė 3-ioje vietoje. Savo sirgalių akivaizdoje „Sūduva“ vis dar itin retai palaužiama – per 13 dvikovų pralaimėta tik Telšių „Džiugui“. Praėjusiame mače jau 90 minučių žaidė Aleksandras Živanovičius, taip pat Marijampolės ekipa sulaukė pirmojo naujoko nuo kovo mėnesio. Prie komandos prisijungęs Titas Milašius pradėjo treniruotis bei gali debiutuoti Lietuvos čempionate.
Nors tarpusavio mačų rezultatai vis dar yra palankesni marijampoliečiams, namuose per pastarąsias penkerias rungtynes pavyko nugalėti tik vieną kartą. „Panevėžys“ pirmųjų trijų ratų eigoje buvo bene labiausiai banguojanti komanda, turinti 37 taškus bei užimanti 7-ąją vietą. Jeigu penktadienį Rolando Vrabeco kariauna patirs nesėkmę, galimybės pakovoti dėl medalių praktiškai nuslops ir teks koncentruotis į „FPRO LFF taurę“. Galbūt starto sudėtyje nepamatysime Ariagnerio Smitho, kadangi puolėjas savaitės viduryje atstovavo Nikaragvos rinktinei.
Telšių „Džiugas“ – Alytaus DFK „Dainava“. Rugsėjo 12 dieną, 20 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 2:0, 2:0.
Visas šio sezono rungtynes džiugiečiai laimėjo vienodu rezultatu.
Namuose „Džiugas“ 2025-aisiais surinko net 17 taškų mažiau negu išvykose, savo sirgalių akivaizdoje prasčiau rungtyniauja tik dainaviečiai. Žemaitijos klubas abi pergales pasiekė tik prieš dvi paskutines komandas. Vyr. treneris Andrius Lipskis vis dar vertėsi be Deitono Vinckaus, kuris nerungtyniauja jau nuo liepos pabaigos. Turnyro lentelės viduryje įsitaisę telšiškiai dar tęsia lenktynes dėl vietų Europoje – pergalė išlaikytų komandą kovoje, tačiau kur kas svarbesnę reikšmę turės kitą savaitę įvyksianti pusfinalio akistata taurėje.
Alytaus klubas po geriausios trejų rungtynių atkarpos pralaimėjo prieš tuo metu 8-ąją bei 10-ąją vietą užimančias ekipas. Dainaviečiai 2 taškais atsilieka nuo Vilniaus „Riterių“, kurie šiame ture svečiuose kovos prieš čempionato lyderį. Poros savaičių pertrauka tapo į naudą į rikiuotę besiruošiantiems grįžti futbolininkams, tačiau rezultatyviausias „Dainavos“ žaidėjas Krystianas Okoniewskis patyrė traumą pastarajame susitikime. Dzūkijos atstovai per rinktinių langą į savo gretas pasikvietė kitą puolėją – ukrainietį Antoną Dudiką.
Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugsėjo 13 dieną, 17 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:0, 0:1.
Prie „Žalgirio“ vairo debiutuos naujasis strategas Rolandas Džiaukštas.
„Banga“ šiame sezone prieš daugkartinį Lietuvos čempioną rungtyniauja sėkmingiau negu anksčiau – namuose pasiekta pirmoji bei vienintelė pergalė. Iki artimiausio rinktinių lango gargždiškiams reikės susigrumti su pajėgiais varžovais, tad patekus į duobę, galutinė pozicija būtų sužinota išties anksti. Vis dėlto pozityvo norint pakilti bent laipteliu aukščiau turėjo suteikti lygiosios su „Kauno Žalgiriu“. Tame mače į rikiuotę sugrįžo veržlus krašto saugas Aaronas Olugbogi, nerungtyniavęs du su puse mėnesio.
Vilniečiai per rinktinių langą atsinaujino. Nuo 2021 metų sezono pradžios „Žalgiryje“ darbavęsis kazachas Vladimiras Čeburinas atsisveikino su komanda – jo vietą užėmė buvęs sostinės klubo žaidėjas R. Džiaukštas. Strategas galės verstis dar trimis futbolininkais, kurie išsigydė traumas. Debiutuoti šiemet pasiruošę du Balkanų atstovai – Petaras Bosančičius ir Nikola Petkovičius, taip pat į aikštę sugrįš nuo kovo vidurio nerungtyniavęs Adama Fofana. Čempionams dabar priklauso ilgiausia nepralaimėtų mačų serija, tačiau norint išsikovoti vietą Europoje kitiems metams reikia sužaisti beveik idealų ketvirtą ratą.
„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugsėjo 14 dieną, 16 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 3:1, 5:1.
Kauniečiai gali žengti dar vieną žingsnį titulo link.
Eivino Černiausko treniruojama komanda per pastarąsias ketverias rungtynes laimėjo kartą, tiesa, tai buvo svarbiausia akistata prieš tiesioginį konkurentą lenktynėse dėl aukso. Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa yra lenkiama 7 taškais, be to, žalgiriečiai dar žais atidėtą dvikovą su Marijampolės „Sūduva“. Dariaus ir Girėno stadione „Kauno Žalgiris“ nuo vėlyvo pavasario skina tik pergales, tad svečių šansai sekmadienį yra išties minimalūs. Artimiausioje akistatoje galės debiutuoti kauniečių naujokas Jairas Tavaresas.
Sostinės klubas nutraukė ilgą pralaimėjimų seriją ir po pergalės prieš tiesioginį konkurentą pakilo į 9-ąją vietą, lenkdamas jį 2 taškais. Tiesa, sezoną „Riteriai“ užbaigs be įprastai starto sudėtyje rungtyniavusio Milano Rutkovskio – vidurio gynėjas patyrė traumą. Be to, dėl surinktų keturių geltonų kortelių diskvalifikuotas Jonas Usavičius, o praėjusią dvikovą praleido Marko Karamarko. Stojus Gintautui Vaičiūnui prie ekipos vairo, svečiuose buvo pasiektos tik vienerios lygiosios, savo ruožtu, vieninteliu laimėjimu išlieka dar balandžio viduryje iškovota pergalė Gargžduose.
FA „Šiauliai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugsėjo 14 dieną, 18.25 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:3, 2:5.
Šiauliečiai stos į kovą su nepalankiausiu šių metų varžovu.
Šiaulių apskrities futbolo šimtmečio proga FA „Šiauliai“ sieks reabilituotis. Akistatose su mėlynai baltais patirti trys pralaimėjimai Lietuvos čempionate, dar sykį buvo nusileista taurės varžybose. 43 taškus turintys Saulės miesto atstovai žengia ketvirti ir pastaraisiais mėnesiais puikiai žaidžia namuose. Vienintelę nesėkmę pagrindiniame miesto stadione 2025-aisiais Dainio Kazakevičiaus kariauna patyrė prieš „Hegelmann“. Dėl surinktų keturių geltonų kortelių diskvalifikuotas puolimo lyderis Eligijus Jankauskas.
Kauno rajono ekipa po dviejų pralaimėjimų iš eilės labiau turi žvalgytis per petį – turnyro lentelėje priartėjo trys varžovai. Jei „Hegelmann“ suklups sekmadienį, pranašumas prieš šiauliečius siektų vos 4 taškus. Vyr. treneris Andrius Skerla ir toliau galės verstis rezultatyviausio komandos žaidėjo – Kadero Njoya Abdelo – paslaugomis. Tiesa, diskvalifikuotas vidurio saugas Abdoulas Samadas Harouna, tad jo vietą gali užimti savo šanso laukiantis naujokas Matijus Remeikis.
Vilniaus ŽalgirisKauno ŽalgirisKauno Hegelmann Litauen
Rodyti daugiau žymių