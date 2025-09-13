Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Arsenal“ pergalė sugadino naujojo „Nottingham Forest“ trenerio debiutą

2025 m. rugsėjo 13 d. 17:43
Lrytas.lt
Po rinktinių pertraukos Londono „Arsenal“ sėkmingai sugrįžo į Anglijos „Premier“ lygos kovas – „kanonieriai“ namuose užtikrintai 3:0 (1:0) nugalėjo „Nottingham Forest“.
Šiose rungtynėse pirmą kartą prie „Nottingham Forest“ vairo stojo naujasis treneris Ange’as Postecoglou. Vis dėlto buvusiam Londono „Tottenham“ strategui debiutas sėkmingu netapo ir taškų iškovoti nepavyko.
Rungtynės „Arsenal“ ekipai prasidėjo nesėkmingai – jau 18-ąją minutę dėl traumos aikštę paliko Martinas Odegaardas. Tačiau vos po keturiolikos minučių (32 min.) šeimininkus į priekį išvedė Martinas Zubimendi.
Antrąjį kėlinį „Arsenal“ pradėjo dar vienu įvarčiu – 46-ąją minutę kraštu prasiveržęs naujokas Ebereche Eze atliko perdavimą kitam ekipos naujokui Viktorui Gyokeresui, kuris padvigubino persvarą.
Pergalę įtvirtino tas pats M. Zubimendi, 79-ąją minutę pelnęs savo antrąjį įvartį. Šis laimėjimas leido „Arsenal“ pakilti į Anglijos „Premier“ lygos viršūnę.
