„Arsenal“ pergalė sugadino naujojo „Nottingham Forest“ trenerio debiutą

Šiose rungtynėse pirmą kartą prie „Nottingham Forest“ vairo stojo naujasis treneris Ange’as Postecoglou. Vis dėlto buvusiam Londono „Tottenham“ strategui debiutas sėkmingu netapo ir taškų iškovoti nepavyko.
Rungtynės „Arsenal“ ekipai prasidėjo nesėkmingai – jau 18-ąją minutę dėl traumos aikštę paliko Martinas Odegaardas. Tačiau vos po keturiolikos minučių (32 min.) šeimininkus į priekį išvedė Martinas Zubimendi.
Antrąjį kėlinį „Arsenal“ pradėjo dar vienu įvarčiu – 46-ąją minutę kraštu prasiveržęs naujokas Ebereche Eze atliko perdavimą kitam ekipos naujokui Viktorui Gyokeresui, kuris padvigubino persvarą.
Pergalę įtvirtino tas pats M. Zubimendi, 79-ąją minutę pelnęs savo antrąjį įvartį. Šis laimėjimas leido „Arsenal“ pakilti į Anglijos „Premier“ lygos viršūnę.